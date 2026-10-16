Angelina Mango, testo e significato del nuovo singolo Vita da Adulti

VITA DA ADULTI, IL TESTO



Uh, uh-uh

Uh-uh, uh-uh

Uh, uh-uh

Uh-uh, uh-uh



Devo ancora accendere le luci e poi

Capire come funziona, come fare a non perdersi,

Come fare a piacersi, come fare a distinguersi

Ancora accendere le luci e poi capire che cosa dici

Quando provi ad amarmi

Quando prendi e mi parli prima di addormentarti

E mettere cornici attorno ai miei disegni

Appenderesti i quadri in cerca di attenzioni

Che aspettano per terra di essere notati

E rimangono in silenzio a mettermi fretta di tornare a casa

Un posto sicuro, ma quando è sicuro?



Lasciamo stare i discorsi da adulti

Pe chiagnere comme criature, senza motivo

Solo per dire: "Che vita è?"

Guarda che strani i miei capelli lunghi

Che volano insieme agli stormi

E senza motivo trovo un motivo, ma che vita è?

Che mi rende una donna

Che mi prende e mi ingoia

Che mi lascia sospesa dentro casa nuova

Mi commuove ogni cosa

Il basilico muore ogni volta

Forse mi piace la vita da adulti, ma farla con te



È ridere di me lo giuro, anche se adesso non vuoi più parlare

E lo capirai, lo giuro

Se mi lasciassi per non farti male

Persi nel limbo dell'abitudine

Sarebbe solo uno spreco di pagine

Pensa che bello non inventarsele le storie da raccontare

E togliere i vestiti mentre tu disegni

Tutti i miei contorni, tutti gli epicentri

Io posso descriverti con gli occhi

E rimanere in silenzio con la fronte appoggiata alla tua

Un posto sicuro, davvero sicuro



Lasciamo stare i discorsi da adulti

Pe chiagnere comme criature, senza motivo

Solo per dire: "Che vita è?"

Guarda che strani i miei capelli lunghi

Che volano insieme agli stormi

E senza motivo trovo un motivo, ma che vita è?

Che mi rende una donna

Che mi prende e mi ingoia

Che mi lascia sospesa dentro casa nuova

Mi commuove ogni cosa

Il basilico muore ogni volta

Forse mi piace la vita con te, solo con te



E non voglio sapere che succederà

E non importa niente, se poi te ne vai

Qui c'è troppo disordine per non ridere un po'

Resta qui a aspettare dentro una cornice

Ma per ora



Lasciamo stare i discorsi da adulti

Pe chiagnere comme criature, senza motivo

Solo per dire: "Che vita è?"

Guarda che strani i miei capelli lunghi

Che volano insieme agli stormi

E senza motivo trovo un motivo, ma che vita è?

Che mi rende una donna

Che mi prende e mi ingoia

Che mi lascia sospesa dentro casa nuova

Mi commuove ogni cosa

Il basilico muore ogni volta

Forse mi piace la vita da adulti, ma farla con te