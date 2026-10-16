Angelina Mango, testo e significato del nuovo singolo Vita da Adulti

Il brano racconta la bellezza di una quotidianità fatta di piccoli gesti: una casa che è un posto sicuro, l’affetto del proprio cane, una vita fatta di cose semplici dal valore inestimabile
Vita da Adulti è il nuovo singolo di Angelina Mango. A distanza di un anno dall’uscita di caramé, l’album pubblicato a sorpresa nell’ottobre 2025, Angelina Mango pubblica Vita da Adulti, una storia di cambiamento ed evoluzione personale, che fotografa un momento preciso: quando da adulti ci si ritrova a ricordare le immagini del passato interrogandosi su chi siamo diventati e, allo stesso tempo, su come affronteremo il futuro.
UNA CANZONE SUI PICCOLI GESTI QUOTIDIANI
Scritto da Angelina Mango e prodotto da Michelangelo, il brano racconta la bellezza di una quotidianità fatta di piccoli gesti: una casa che è un posto sicuro, l’affetto del proprio cane, una vita fatta di cose semplici dal valore inestimabile. In questo brano il presente, “la vita da adulti”, è vissuta con lo sguardo curioso e coraggioso di chi non ha mai smesso di giocare. Luci da accendere, disegni da incorniciare, quadri che aspettano di trovare il loro posto sulle pareti: il brano è fatto di immagini casalinghe che raccontano il piacere di costruire qualcosa di proprio, imparando giorno dopo giorno ad apprezzare la semplicità del quotidiano. Tra piccole avventure raccontate con tenerezza e la capacità di riderci sopra, la vita adulta si rivela un’esperienza che emoziona, soprattutto se vissuta insieme.
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VITA DA ADULTI, IL TESTO
Uh, uh-uh
Uh-uh, uh-uh
Uh, uh-uh
Uh-uh, uh-uh
Devo ancora accendere le luci e poi
Capire come funziona, come fare a non perdersi,
Come fare a piacersi, come fare a distinguersi
Ancora accendere le luci e poi capire che cosa dici
Quando provi ad amarmi
Quando prendi e mi parli prima di addormentarti
E mettere cornici attorno ai miei disegni
Appenderesti i quadri in cerca di attenzioni
Che aspettano per terra di essere notati
E rimangono in silenzio a mettermi fretta di tornare a casa
Un posto sicuro, ma quando è sicuro?
Lasciamo stare i discorsi da adulti
Pe chiagnere comme criature, senza motivo
Solo per dire: "Che vita è?"
Guarda che strani i miei capelli lunghi
Che volano insieme agli stormi
E senza motivo trovo un motivo, ma che vita è?
Che mi rende una donna
Che mi prende e mi ingoia
Che mi lascia sospesa dentro casa nuova
Mi commuove ogni cosa
Il basilico muore ogni volta
Forse mi piace la vita da adulti, ma farla con te
È ridere di me lo giuro, anche se adesso non vuoi più parlare
E lo capirai, lo giuro
Se mi lasciassi per non farti male
Persi nel limbo dell'abitudine
Sarebbe solo uno spreco di pagine
Pensa che bello non inventarsele le storie da raccontare
E togliere i vestiti mentre tu disegni
Tutti i miei contorni, tutti gli epicentri
Io posso descriverti con gli occhi
E rimanere in silenzio con la fronte appoggiata alla tua
Un posto sicuro, davvero sicuro
Lasciamo stare i discorsi da adulti
Pe chiagnere comme criature, senza motivo
Solo per dire: "Che vita è?"
Guarda che strani i miei capelli lunghi
Che volano insieme agli stormi
E senza motivo trovo un motivo, ma che vita è?
Che mi rende una donna
Che mi prende e mi ingoia
Che mi lascia sospesa dentro casa nuova
Mi commuove ogni cosa
Il basilico muore ogni volta
Forse mi piace la vita con te, solo con te
E non voglio sapere che succederà
E non importa niente, se poi te ne vai
Qui c'è troppo disordine per non ridere un po'
Resta qui a aspettare dentro una cornice
Ma per ora
Lasciamo stare i discorsi da adulti
Pe chiagnere comme criature, senza motivo
Solo per dire: "Che vita è?"
Guarda che strani i miei capelli lunghi
Che volano insieme agli stormi
E senza motivo trovo un motivo, ma che vita è?
Che mi rende una donna
Che mi prende e mi ingoia
Che mi lascia sospesa dentro casa nuova
Mi commuove ogni cosa
Il basilico muore ogni volta
Forse mi piace la vita da adulti, ma farla con te
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