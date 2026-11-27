Una fragola non è quello che sembra: la polpa rossa è solo un contenitore, i frutti veri sono i puntini. Da qui il regista Alessandro Genovesi racconta La notte delle fragole, ora al cinema. Scritta con Ficarra e Picone e girata in una casa costruita da zero a Cinecittà, la commedia ha nel cast Anna Foglietta e Vittoria Puccini. Il regista parla dell’analisi che gli ha insegnato a sbilanciare le inquadrature e del maestro Gabriele Salvatores. E rivela un’idea che lo affascina: un documentario su Diego Abatantuono Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

«La fragola cresce sotto l'ortica, e le bacche più sane prosperano e maturano meglio accanto a frutti di qualità più vile.» Così, nell'Enrico V di William Shakespeare, il vescovo di Ely spiega all'arcivescovo di Canterbury la metamorfosi del giovane sovrano, quel principe Hal che tra taverne e cattive compagnie aveva nascosto, come un frutto sotto foglie urticanti, la propria natura di re. E forse non è un caso che Alessandro Genovesi definisca «quasi shakespeariano» il titolo del suo nuovo film, La notte delle fragole, al cinema dal 26 novembre con Medusa. Si sa, la fragola è un piccolo inganno della natura. Quella polpa rossa e succosa che addentiamo è il ricettacolo fiorale ingrossato. I frutti veri sono gli acheni, i puntini sulla superficie che custodiscono un seme ciascuno. Sicché basta un morso per scoprire che ciò che desideriamo coincide di rado con ciò che crediamo di desiderare. Del resto, il cinema conosce bene il potere evocativo della fragola. Nel Posto delle fragole di Ingmar Bergman (1957), l'anziano medico Isak Borg ritrova, nel prato di fragole selvatiche della giovinezza, il ricordo dell'amore per Sara e i rimpianti di una vita intera. E anche il film di Genovesi procede per memorie: si apre in uno studio di psicoterapia e si sviluppa attraverso flashback che si trasformano in azione. Valentino (Valentino Picone) ha un'esistenza perfettamente organizzata accanto alla moglie Elena (Anna Foglietta), alla figlia adolescente di lei, Carolina (Giovanna Rosace), e al cane Aldo, sovrano incontrastato del divano. Finché alla porta non bussa Salvo (Salvo Ficarra), ex marito di Elena e padre di Carolina, cacciato di casa dalla compagna Tania (Giulia Fiume). Chiede ospitalità per una notte e, come da copione, si installa. Poi arriva Francesca (Vittoria Puccini), la nuova fiamma di Salvo, e gli equilibri familiari, già fragili, vanno in frantumi. Tutto, o quasi, accade in una casa che non esiste: Genovesi l'ha fatta costruire in un teatro di Cinecittà, insieme al terrazzo e ai palazzi sullo sfondo. Il film, scritto dal regista insieme a Ficarra e Picone, è stato presentato in anteprima fuori concorso al 44° Torino Film Festival, il 24 novembre al Cinema Massimo. Abbiamo raggiunto al telefono il cineasta milanese, classe 1973, per farci raccontare la notte, le fragole e quel filo di malinconia che si nasconde dietro una risata.

Un titolo quasi shakespeariano e il segreto dei semini Da dove nasce il titolo La notte delle fragole? È nato in scrittura, insieme a Salvo e Valentino. A un certo punto sono comparse le fragole: evidentemente il copione stava prendendo una piega teatrale. Secondo me il titolo ha qualcosa di evocativo, di magico, di misterioso. Con le dovute misure, è quasi shakespeariano. La fragola è sì un frutto, però in realtà i frutti sono i semini che ci sono attaccati: tutto il rosso, tutta la polpa, è solo un contenitore. Ci sembrava che questo potesse gettare un ponte sul fatto che anche in amore tu credi che una cosa sia quella e invece poi è un'altra. E poi suonava bene. Approfondimento La notte delle fragole, trama e cast del film con Ficarra e Picone

Ficarra e Picone, due maschere dentro una commedia vera Ficarra e Picone si sono diretti per anni. Com'è andata la vostra collaborazione? Loro avevano un'idea, me l'hanno raccontata, e andava strutturata e resa film. Così sono andato fisicamente a Palermo e ci siamo messi lì, anche perché avevamo tempi abbastanza stretti. C'era già la volontà di lavorare insieme, ma, come spesso si dice, bisogna incontrarsi e piacersi. L'incontro è stato proficuo sia umanamente sia artisticamente. Io sono una persona perbene, loro anche, e questo è un grande punto di partenza. Pure dal punto di vista creativo tutto quello che succedeva aveva un'organicità, era fluido, positivo: infatti abbiamo scritto il copione davvero in poco tempo. Mentre scrivevamo io già preparavo, e mi si stava formando in testa l'impianto della regia, l'idea di fare tutto in teatro di posa. Perché le maschere di Ficarra e Picone dovevano stare dentro una storia naturalistica, vera, in cui i rapporti e i dialoghi non sono da farsa. È una commedia, e loro recitano con Anna Foglietta, Vittoria Puccini e con altri attori e attrici che non sono maschere. Andava creato il contenitore giusto. Se hai Ficarra e Picone non è come avere due attori qualsiasi a cui dai dei personaggi: devi tener conto che ci sono loro, che ormai sono delle maschere. Approfondimento La notte delle fragole, il trailer del film con Ficarra e Picone

Una casa a Cinecittà, tra realismo magico e claustrofobia Aver ricostruito a Cinecittà persino i palazzi sullo sfondo è stato un valore aggiunto? Sono cose che piacciono tanto a me. È chiaro che si tratta di un tipo di cinema che si faceva un po' di tempo fa, però per la storia che era, e per il fatto che ci fossero loro, mi sembrava la scelta giusta. Creare un mondo assolutamente realistico e al tempo stesso leggermente finto, quasi un realismo magico. Dato che di fatto è un film girato tutto in una casa, bisognava evitare che diventasse noioso. Il cervello è impegnato a decodificare le cose che vede, e secondo me questo toglie al film la vena claustrofobica che invece avrebbe potuto avere. Anna Foglietta e Vittoria Puccini: le avevate già in mente o avete fatto dei provini? Ci sono venute in mente immediatamente, durante la scrittura. Il film aveva già preso forma nella mia testa, e anche nella loro, tanto che mentre scrivevamo le abbiamo contattate direttamente. Non c'è stato un provino: erano già loro. E meno male che erano libere, così anche lì è andato tutto dritto.

La simmetria, il numero due e gli effetti dell'analisi Wong Kar-wai ha costruito In the Mood for Love (2000) su due coppie che si specchiano l'una nell'altra, e ha intitolato il film successivo, 2046, al numero di una stanza d'albergo. Anche Genovesi coltiva da sempre un debole per la geometria dell'inquadratura e per il numero due. Ma qualcosa sta cambiando. In un'intervista ha raccontato di avere un debole per le simmetrie. In questo film ne ha rotta qualcuna? Un po' la sto perdendo, perché l'analisi comincia a fare effetto. Ogni tanto cerco di mollare quella cosa lì e mi diverto a sbilanciare le inquadrature. Qui ci sono le coppie, quindi torna tanto il due. In genere la simmetria è fatta dal tre, perché c'è una cosa al centro e due ai lati; qui invece c'era il due, appunto le coppie. Ho provato a metterle lì, perché comunque è una cosa che mi piace, però ogni tanto entra il tre, ogni tanto sbilanciavo volutamente l'inquadratura. La macchina da presa inizia a essere anche a mano, non è più così statica, c'è una Steadicam. Insomma, la sto abbandonando un pochino, però ogni tanto la butto dentro, perché è dentro di me. Quindi l'analisi ha cambiato il suo modo di fare cinema? A parte l'analisi, c'è anche il fatto che stiamo diventando grandi. Le esperienze si accumulano, e le cose che non sapevi e dalle quali venivi fagocitato iniziano ad avere un nome, a essere riconosciute. Fanno meno paura e possono essere raccontate. Poi però è anche necessario perdere il controllo, perché nella perdita di controllo c'è la magia dell'incontro. È lì che incontri davvero l'altro e lasci che la tua persona abbracci la vita, faccia pace con tantissime cose. C'entra l'analisi, ma c'entra anche l'esperienza, il fatto che vai avanti.

Dal palcoscenico al set: Ronconi, Salvatores e Rohrwacher Lei ha fatto l'attore, è stato anche un maresciallo dei Carabinieri in Lazzaro felice di Alice Rohrwacher. Questo l'aiuta a dirigere? Sì. sono presente nei film di Alice, e anche nei miei. Ma prima ho fatto teatro per quindici anni, forse anche di più. Ho fatto sicuramente quaranta, cinquanta spettacoli, Shakespeare, Goldoni, Pinter, Beckett, e ho imparato tantissimo. Quella stratificazione di esperienze è dentro di me. Poi, quando scrivo, i personaggi li faccio vivere dentro di me. È il divertimento che trovo in questo lavoro: farmi trapassare dalla storia e dai personaggi. Ci entro davvero, e nel momento in cui scrivo faccio un lavoro stanislavskiano. Dopodiché arrivano gli attori, quelli veri, che tra l'altro sono più bravi di me, e vanno diretti tenendo conto di questo. Se hai dei bravi attori ti affidi anche alla loro sensibilità, al loro vissuto, a un filtro capace di restituire il personaggio. Certo, tutto sta dentro una struttura drammaturgica, anche se nel film c'è tanta musica, e quindi devo dirigere. Ma se hai recitato, dirigere è qualcosa in cui il mestiere d'attore ti aiuta, non c'è dubbio. Nel 2010 il suo Happy Family passa dal teatro al cinema con Gabriele Salvatores. Che ricordo ha di quel momento? Il testo per il cinema l'ho scritto insieme a Gabriele. Era anche il passaggio dalla scrittura teatrale a quella cinematografica, e c'ero io: non è che l'abbia preso in mano un altro sceneggiatore. Gabriele è dovuto entrare molto in quel mondo, perché la scrittura era bella forte, e poi ha fatto il suo film. Era il treno che passava e io ci sono salito, anche facendo un passo indietro, consegnando una cosa che era mia e che veniva messa in scena da un premio Oscar. Gabriele è una persona bellissima, è stato uno dei miei maestri e mi ha dato la possibilità di fare il regista di cinema. Gli devo parecchio, magari non tutto, ma veramente tantissimo. È un ricordo solo positivo. Ha sempre voluto fare il regista? No, no. Ho iniziato facendo il fotografo, poi c'è stata l'accademia e ho fatto l'attore. Lavoravo, facevo le tournée. A un certo punto è stato come se fossi guarito: non avevo più bisogno dell'applauso, di persone che ogni sera mi dicessero bravo per andare a letto sereno. Poi ci sono stati degli incontri, è iniziata la scrittura, la regia teatrale. E la regia mette insieme un po' tutto: la fotografia, la scrittura, la recitazione. Credo che sia il mio lavoro. Non la chiamerei gavetta: in teatro ero dentro delle cose importanti, penso a Ronconi, ma anche all'Elfo, a De Capitani, e forse alcune erano persino più belle di quelle che ho fatto al cinema. Sono percorsi, cose che ti succedono nella vita

Billy Wilder, Woody Allen e un successo arrivato per caso C'è un regista del passato con cui sente affinità? E un film che avrebbe voluto girare? Santo cielo, ce ne sono tanti. Forse, alla fine, L'appartamento: è uno dei miei film preferiti, amo tanto Billy Wilder. Poi è chiaro, ci sono Scorsese, Kubrick, Wes Anderson. Ma visto che mi è capitato di fare commedia, sento una vicinanza, da un punto di vista assolutamente umile, con chi l'ha fatta: ho visto tutto Woody Allen, tutto Billy Wilder, Blake Edwards. È come se avessi studiato. Poi, a un certo punto, inizi a parlare con la tua lingua. Sono cose che sono dentro di me, ma a un certo punto le lasci. La commedia le permette di raccontare la realtà, attraverso una risata, in modo più forte di un dramma? No, è successo così. Mi è capitato di farne uno più drammatico, Fabbricante di lacrime, ma davvero per caso. Fabbricante di lacrime è diventato un successo mondiale su Netflix. Come l'ha vissuto? Non è che io sia così interessato. Faccio le cose, poi quello che succede succede. Il successo succede, non è che lo inseguo. Bisogna cercare di fare al meglio quello che stai facendo: il resto è talmente casuale.

La passione, unico consiglio per chi sogna la regia Che consiglio darebbe a chi vuole fare il regista oggi? Inseguire la propria passione. Questo lavoro è fatto di passione, sicuramente di talento e di fortuna, ma la cosa principale è la passione. Io sono dentro le storie, questo lavoro è dentro di me sempre, guardo le cose sempre da quel punto di vista lì. Quindi no, non ho un consiglio specifico da dare

L'idea di un documentario su Diego Abatantuono Può anticiparci qualche progetto futuro? In questo momento proprio no. Ho delle idee, ma non sono ancora strutturate: non ho contratti firmati, non ho pellicole da fare. È il momento in cui sto decidendo. Forse una cosa sì: vorrei fare un documentario su Diego Abatantuono. Ne abbiamo già parlato, ed è la cosa che vorrei realizzare. Mi divertirebbe stare un po' con Diego e raccontare la sua storia, perché è una figata. Ma di film adesso me ne devo inventare uno, deve uscirne uno, perché da un po' ne giro uno all'anno e mi piace farlo. Tra poco l'idea arriverà

Un piatto ben riuscito da gustare in sala Perché andare a vedere La notte delle fragole? Per la semplicità della storia e di tutto l'impianto. Intanto fa ridere, ed è già una bella cosa. E poi esci bene dal cinema, ti affezioni ai personaggi. Siamo tutti un po' Valentino, siamo tutti un po' Salvo, un po' la Foglietta, la Puccini, e anche Carolina, la figlia: sono archetipi che funzionano. Se la metafora deve essere culinaria, è un piatto che secondo me è abbastanza riuscito. Alla fine vai a mangiare una cosa buona.