Tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, e presentato in anteprima Fuori Concorso alla 83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, uscirà nei cinema il 28 gennaio 2027 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È uscito il trailer del film Scherzetto di Mario Martone, con protagonista Toni Servillo. Presentato in anteprima Fuori Concorso alla 83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, uscirà nei cinema il 28 gennaio 2027, distribuito da 01 Distribution.

LA TRAMA E IL CAST Tratto dal romanzo Scherzetto di Domenico Starnone, l’omonimo film segue l’incontro-scontro tra due generazioni. “Una casa in cui hai abitato da bambino e dove non abiti più, una città che hai lasciato, un balcone, il vuoto, le voci della strada che risalgono con la loro oscena vitalità, e poi la sfida tra un nonno e un nipotino”, recita la sinossi ufficiale. “Il nonno, Daniele Mallarico, ha superato i 70 anni, è un noto illustratore che, ormai vedovo, vive da solo a Milano. Il nipote si chiama Mario, cinque anni, una peste che parla come un libro stampato, conosce tutto, sa fare tutto, spiega ogni cosa. I suoi genitori sono orgogliosissimi di lui. È stata proprio la figlia Betta a chiedere a Daniele di tornare a Napoli, nella casa di famiglia, per tenere per qualche giorno Mario mentre lei e il marito, Saverio, sono fuori per un convegno, ma certo non poteva immaginare... Tra quattro mura e un balcone, si consuma un vero e proprio duello che mette Daniele di fronte ai suoi fantasmi”. Il cast include anche Serena Rossi, Leonardo Lidi, Gianluca Di Gennaro e Giovanni Ludeno. Approfondimento Scherzetto, il film di Martone con Servillo fuori concorso a Venezia

IL COMMENTO DEL REGISTA “Mi sono innamorato del romanzo di Domenico Starnone Scherzetto a cominciare dal titolo”, si legge nel commento del regista Mario Martone. “Due personaggi agli estremi della vita, una situazione familiare spesso comica, un unico ambiente, e dei fantasmi. Ma lavorando al film si sono affacciati anche i miei, di fantasmi, difficili da tenere a bada, e ho cominciato a inseguirli con la macchina da presa. Anche per Toni Servillo non credo si sia trattato solo di interpretare un ruolo, è stata un’immersione in un campo incognito, quello dominato dalla presenza di un bambino di cinque anni che ogni giorno avrebbe potuto dirci: “Basta, mi sono stufato” (è anche successo!). Bene, alla fine l’abbiamo fatto, ora tutto sembra così leggero. Sembra”. Approfondimento Venezia 83, Toni Servillo in "Scherzetto" di Mario Martone