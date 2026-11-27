Uno dei nuovi brani è Bad Luck Hideaway che ospita un duetto vocale tra Mick Jagger e Keith Richards e alla batteria c'è l'indimenticato Charlie Watts

I Rolling Stones hanno pubblicato Foreign Tongues, Loose Lips, l’edizione deluxe del loro nuovo album in studio Foreign Tongues. Questa raccolta ampliata comprende cinque brani risalenti al periodo creativo in cui è stato realizzato Foreign Tongues, offrendo ai fan un ulteriore assaggio dello straordinario slancio creativo che ha dato vita all’album. L’uscita coincide con le tre candidature ottenute da Foreign Tongues ai GRAMMY Awards 2027: Miglior album rock, Miglior performance rock e Miglior canzone rock per In The Stars. La premiazione avverrà domenica 7 febbraio 2027 a Los Angeles. Le cinque nuove registrazioni contenute in Foreign Tongues, Loose Lips includono Where There’s A Will, Who You Callin’ Crazy con la partecipazione del sassofonista jazz Courtney Pine, Human Tide, Bad Luck Hideaway (con un duetto vocale tra Mick Jagger e Keith Richards con la batteria di Charlie Watts) e She Still Comes Around. Nel loro insieme questi cinque brani catturano l’intesa intramontabile degli Stones e la loro voglia di creare nuova musica, attingendo al contempo al suono inconfondibile che ha caratterizzato la band per oltre sei decenni.