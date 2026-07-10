Rolling Stones, è uscito il nuovo album Foreign Tongues: tutto quello che c'è da sapereMusica
Introduzione
Il 10 luglio 2026 è uscito il nuovo album Foreign Tongues dei Rolling Stones, composto da 14 tracce e caratterizzato da un’energia straordinaria.
Quello che devi sapere
HACKNEY DIAMONDS, IL DISCO VINCITORE DEL GRAMMY AWARD 2025
L’album Foreign Tongues dei Rolling Stones arriva a meno di tre anni dal precedente disco Hackney Diamonds, acclamato universalmente, vincitore di un Grammy Award come Miglior album rock nel 2025, in grado di raggiungere la vetta delle classifiche di tutto il mondo e di ottenere risultati multiplatino. Inoltre, l’album Foreign Tongues è uscito 16 giorni prima del compleanno del frontman del gruppo, Mick Jagger, che il 26 luglio compirà 83 anni.
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LA TRACKLIST
Anticipato dai singoli In the Stars e Jealous Lover, l’album Foreign Tongues dei Rolling Stones ha preso forma in meno di un mese ai Metropolis Studios di West London, con il frontman Mick Jagger, il chitarrista Keith Richards e il chitarrista Ronnie Wood ancora una volta al fianco del produttore vincitore di cinque Grammy Awards Andrew Watt.
Ecco la tracklist delle 14 canzoni dell’album Foreign Tongues dei Rolling Stones, un disco dinamico e teso verso il futuro, che cattura il sound inconfondibile della band e che si spinge verso nuovi territori lirici e sonori, pur mantenendo intatta l’eredità del gruppo:
1. Rough And Twisted
2. In the Stars
3. Jealous Lover
4. Mr. Charm
5. Divine Intervention
6. Ringing Hollow
7. Never Wanna Lose You
8. Hit Me In The Head
9. You Know I'm No Good
10. Some Of Us
11. Covered In You
12. Side Effects
13. Back In Your Life
14. Beautiful Delilah
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COLLABORAZIONI E OSPITI, DA CHARLIE WATTS A PAUL MCCARTNEY
L’album Foreign Tongues include non solo collaborazioni con il bassista Darryl Jones, il tastierista Matt Clifford, il bassista Steve Jordan, ma anche una speciale apparizione del batterista della band, Charlie Watts, registrata durante una delle sue ultime sessioni prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2021 all’età di 80 anni. Completano il progetto i contributi di altri artisti ospiti, come il cantante Steve Winwood, il frontman dei Beatles Paul McCartney, il frontman dei Cure Robert Smith e il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith.
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LA COPERTINA
La copertina dell’album Foreign Tongues dei Rolling Stones è stata realizzata dal celebre artista statunitense Nathaniel Mary Quinn, che ha descritto il progetto come un dialogo artistico con una delle realtà più longeve e influenti della cultura contemporanea.
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LE DICHIARAZIONI DEI ROLLING STONES
Mick Jagger ha riflettuto sul processo di registrazione dell'album Foreign Tongues dei Rolling Stones: "Adoro fare queste sessioni di registrazione a Londra, al Metropolis. Sono state settimane molto intense quelle dedicate alla registrazione di Foreign Tongues. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile. Mi piace quella sala perché non è troppo grande, così si percepisce la passione di tutti i presenti". Keith Richards ha aggiunto: "L’album Foreign Tongues è in continuità con Hackney Diamonds ed è stato fantastico lavorare di nuovo a Londra e avere quell’atmosfera londinese intorno a noi. È stato un mese di grande intensità. Per me, ciò che conta è il divertimento. Sono fortunato a poter fare questo e spero che duri a lungo". Ronnie Wood ha commentato: "L’atmosfera in studio era davvero creativa e tutta la band ha dato il meglio di sé durante l’intero processo. Molto spesso abbiamo centrato l’obiettivo già alla prima ripresa. Spero che piaccia a tutti".
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