Rolling Stones, esce il videoclip di Jealous Lover. VIDEO

I Rolling Stones tornano con Jealous Lover, il secondo singolo estratto dal nuovo album Foreign Tongues, in uscita il 10 luglio per Polydor/Universal Music. Il brano arriva insieme a un videoclip diretto da Chris Barrett e Luke Taylor, con protagonisti gli attori Anya Taylor-Joy e Charles Melton. Contestualmente la band ha pubblicato anche "Divine Intervention", traccia che vede la partecipazione speciale di Robert Smith dei Cure e che anticipa ulteriormente il nuovo progetto discografico.

Nuove sonorità

Con Jealous Lover, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood esplorano sonorità R&B dal gusto soul, mettendo al centro la voce in falsetto di Jagger e un groove costruito sulle chitarre di Richards e Wood, sostenute dalla sezione ritmica di Darryl Jones e Steve Jordan. Ad arricchire il brano contribuiscono anche Steve Winwood, con piano Rhodes e organo, oltre al produttore Andrew Watt e al tastierista Matt Clifford. L'uscita del singolo coincide inoltre con il debutto del podcast Speaking In Tongues, una serie in sei episodi che racconta la nascita di Foreign Tongues, album registrato ai Metropolis Studios di Londra con numerosi ospiti, tra cui Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith e una delle ultime incisioni in studio di Charlie Watts.