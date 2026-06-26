Rolling Stones, esce il videoclip di Jealous Lover. VIDEO

Rolling Stones, esce il videoclip di Jealous Lover. VIDEOMusica
Il singolo della band è accompagnato da un videoclip interpretato da Anya Taylor-Joy e Charles Melton. Si tratta di un nuovo assaggio del disco in arrivo il 10 luglio, che conferma la voglia di esplorare nuove sonorità senza perdere la propria identità
I Rolling Stones tornano con Jealous Lover, il secondo singolo estratto dal nuovo album Foreign Tongues, in uscita il 10 luglio per Polydor/Universal Music. Il brano arriva insieme a un videoclip diretto da Chris Barrett e Luke Taylor, con protagonisti gli attori Anya Taylor-Joy e Charles Melton. Contestualmente la band ha pubblicato anche "Divine Intervention", traccia che vede la partecipazione speciale di Robert Smith dei Cure e che anticipa ulteriormente il nuovo progetto discografico.
Nuove sonorità
Con Jealous Lover, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood esplorano sonorità R&B dal gusto soul, mettendo al centro la voce in falsetto di Jagger e un groove costruito sulle chitarre di Richards e Wood, sostenute dalla sezione ritmica di Darryl Jones e Steve Jordan. Ad arricchire il brano contribuiscono anche Steve Winwood, con piano Rhodes e organo, oltre al produttore Andrew Watt e al tastierista Matt Clifford. L'uscita del singolo coincide inoltre con il debutto del podcast Speaking In Tongues, una serie in sei episodi che racconta la nascita di Foreign Tongues, album registrato ai Metropolis Studios di Londra con numerosi ospiti, tra cui Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith e una delle ultime incisioni in studio di Charlie Watts.
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