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Musica

Rolling Stones, arriva l'album Foreign Tongues: intarsio di stili e cameo di Charlie Watts

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
©Getty

Il nuovo album della band britannica uscirà il prossimo 10 luglio. Da segnalare un emozionante contributo dello storico batterista attraverso una registrazione fatta poco prima che morisse, nel 2021. Abbiamo pre ascoltato il disco

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