7/15 ©Getty

SOLISTA. Wood, oltre a collaborare con grandi artisti, nel corso degli anni ha pubblicato anche diversi album da solista. Il primo in studio - prima dell’entrata ufficiale negli Stones - è stato I've Got My Own Album to Do, del 1974, a cui hanno partecipato anche Mick Jagger e Keith Richards. L’ultimo in studio è I Feel Like Playing del 2010. L’ultimo album live è invece del 2021, Mr Luck - A Tribute to Jimmy Reed: Live at The Royal Albert Hall, e segue Mad Lad: A Live Tribute to Chuck Berry del 2019