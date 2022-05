Rolling Stones, pubblicati live inediti "Tumbling Dice” e “Hot Stuff”

La band capitanata da Mick Jagger ha rilasciato versioni live inedite datate marzo 1977 che arrivano da un concerto in un club di Toronto. Lo show è confluito in alcuni video intitolati “Live at the El Mocambo”, comparsi il 6 maggio 2022 sul canale YouTube degli Stones. Una rara e intima documentazione del concerto presso la mitica taverna canadese. Purtroppo la documentazione è solo audio, non video, ma a breve uscirà l’album (atteso per il 13 maggio, con la storica esibizione completa della band)

I Rolling Stones hanno pubblicato due registrazioni live inedite di Tumbling Dice e Hot Stuff, postando sul proprio canale di YouTube le versioni live dei brani, datate marzo 1977 ed eseguite in un club di Toronto, il leggendario El Mocambo. Lo show è confluito nei video intitolati Live at the El Mocambo, comparsi il 6 maggio 2022 sul canale YouTube degli Stones. Una rara e intima documentazione del concerto presso la mitica taverna canadese. Purtroppo la documentazione è solo audio, non video. Live at the El Mocambo non è soltanto il titolo scelto per i video su YouTube: si tratta del titolo del disco omonimo che arriverà il 13 maggio, pubblicato da Universal Music e attualmente disponibile per il pre-ordine. Aspettando di poter avere tra le mani il disco (nel caso si acquisti l’album su supporto fisico) oppure di goderselo in streaming (nel caso lo si ascolti su Spotify & Co.), godiamoci questi succulenti assaggi: potete ascoltare Tumbling Dice e Hot Stuff nei video che trovate in fondo a questo articolo.

Live at the El Mocambo



approfondimento

Rolling Stones, "Live at the El Mocambo" è il nuovo live album

Registrato in due notti nel marzo 1977 presso la “taverna” (così viene definito dagli Stones il leggendario club musicale) El Mocambo di Toronto, questo live è caratterizzato da un altissimo livello di intimità. I posti destinati al pubblico erano infatti soltanto 300 al momento del concerto di Mick Jagger, Keith Richards e soci.

L’album atteso per il 13 maggio include l'esibizione completa della band (che è stata annunciata sul palco con il nome non di Stones ma di The Cockroaches).

Nel disco saranno inclusi lo spettacolo del 5 marzo 1977 e tre tracce bonus del live della sera precedente.

L'album dal vivo è composto da 23 canzoni e include la prima versione live della band di Worried About You - che non è stata incisa in studio fino al disco Tattoo You del 1981 - insieme a classici come Let's Spend the Night Together, Honky Tonk Woman e Jumpin’ Jack Flash.

Include anche cover blues, come Little Red Rooster di Willie Dixon, Mannish Boy di Muddy Waters e Worried Life Blues di Big Maceo.



Alcune delle canzoni sono apparse nell'album live del 1977 Live You Live, tuttavia il set completo non era mai stato pubblicato nella sua interezza ufficialmente fino a oggi.