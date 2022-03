Rolling Stones, "Live at the El Mocambo" è il nuovo live album

Per ingannare l’attesa che separa i fan dall’avvio del prossimo tour in Europa (con una data anche in Italia), i Rolling Stones hanno scelto di pubblicare un nuovo album che ripercorre il leggendario successo dei famosi live canadesi al club El Mocambo di Toronto nel ’77. L’album si chiama Live At The El Mocambo e arriverà in versione fisica e digitale il prossimo 13 maggio Condividi

Lo storico gruppo rock britannico dei Rolling Stones, che ha da poco annunciato il ricco calendario di date per il tour europeo che passerà anche dall’Italia il prossimo 21 giugno, sta per tornare anche con un nuovo album che sarà una vera e propria compilation dedicata ai leggendari show dal vivo a Toronto nel 1977. Il nome scelto per il disco è Live At The El Mocambo e arriverà in tutti i negozi di dischi e sulle piattaforme digitali dal prossimo 13 maggio. Si tratta di due performance live dei Rolling Stones assolutamente leggendarie all’interno della loro carriera che quest’anno si avvicina a spegnere la 60esima candelina. Esibizioni che i fan attendono in CD e cuffia da oltre 40 anni ma anche occasione unica per tornare a sentire quel suono alla batteria di Charlie Watts spentosi lo scorso agosto.

Live At The El Mocambo è il nuovo disco dei Rolling Stones approfondimento Rolling Stones, 55 anni di Between the Buttons: 10 curiosità sul disco Non sarà un nuovo album di inediti ma è ugualmente molto atteso dai fan dell’iconico gruppo rock britannico capitanato da Mick Jagger poiché racchiuderà al suo interno tutta la musica e l’atmosfera di quelle performance ormai leggendarie che andarono in scena nel piccolo club El Mocanbo a Toronto nel 1977. Live At The El Mocambo, il nuovo disco live dei Rolling Stones arriverà il prossimo 13 maggio in doppio CD, 4LP (Black Vinyl), 4LP (Neon Vinyl) e in formato digitale. Che cosa conterrà? Tutte le esibizioni che i Rolling Stones tennero il 5 marzo del 1977 al club El Mocambo di Toronto, ma anche tre speciali bonus track del 4 marzo 1977. Brani rivisitati per un ascolto ancora più immersivo e coinvolgente grazie al mixaggio di Bob Clearmountain. È la prima volta che l’intera scaletta dello storico live degli Stones a Toronto viene pubblicata in un album.

La tracklist ufficiale di Live At The El Mocambo dei Rolling Stones approfondimento Rolling Stones pronti per un nuovo tour in Europa e in Italia La tracklist ufficiale del nuovo disco Live At The El Mocambo dei Rolling Stones fuori il 13 maggio: Honky Tonk Woman All Down The Line Hand Of Fate Route 66 Foul To Cry Crazy Mama Mannish Boy Crackin’ Up Dance Little Sister Around And Around Tumbling Dice Hot Stuff Star Star Let’s Spend The Night Together Worried Life Blues Little Red Rooster It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It) Rip This Joint Brown Sugar Jumpin’ Jack Flash Melody Luxury Worried About You Il nuovo disco live dei Rolling Stones – già disponibile al pre-order dal sito e dai profili social ufficiali della band – arriva in concomitanza con un altro importante appuntamento, la preparazione del Sixty Stone Europe 2022 Tour in partenza ufficiale il prossimo 1 giugno da Madrid. L’uscita dell’album, che ripercorre alcuni tra i più famosi successi del gruppo di Mick Jagger, è stata anticipata lo scorso venerdì 25 marzo dalla pubblicazione dei primi due singoli estratti, It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It) e Rip This Joint, entrambi già disponibili all’ascolto in digitale su Spotify e le altre importanti piattaforme di streaming.