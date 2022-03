Rolling Stones pronti per un nuovo tour in Europa e in Italia

I Rolling Stones sono pronti a tornare a suonare in Europa e in Italia. A dare la notizia, con un video pubblicato sui propri canali social, è stata la stessa band. Nel video, che potete vedere in fondo a questo articolo, c'è un globo che gira e l'iconica bocca rossa con linguaccia posizionata su diverse città d'Europa, a indicare le prossime tappe del tour nel Vecchio Continente, il primo senza lo storico batterista Charlie Watts , scomparso nell'estate 2021.

GLI INDIZI LANCIATI SUI SOCIAL

leggi anche

Rolling Stones, ritrovato filmato inedito del festival di Altamont

A infiammare gli animi dei fan è stato qualche giorno fa Mick Jagger, 78 anni, con un post sulla sua bacheca Instagram, in cui si mostra ai suoi follower con una chitarra in mano e alle spalle le spiagge della Giamaica, e scrive: "A little downtime before things get busy!", "Un po' di tempo libero prima di ricominciare a essere impegnato!". Nessuna risposta a chi chiedeva conferme di un tour. Nelle ultime ore, è spuntato un tweet dal profilo ufficiale della band: "Can't you hear me knocking", "Non mi senti bussare...", poi un video con la bocca e la lingua posizionate su diverse città d'Europa. Ancora, su Twitter, un dialogo tra i tre componenti della band: "Hey Ronnie è tutto confermato, sei pronto? MJ", chiede Mick Jagger a Ronnie Wood. "Yeah", risponde il bassista della band. "Ho parlato con Keith al telefono e lui si sta preparando a incontrarci", aggiunge Jagger. "A presto allora" risponde Ronnie.