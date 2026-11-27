Elisa, il tuo Lasciarsi è un progetto liberatorio: ascoltando il disco ho pensato a una casa cui bisogna cambiare l’arredamento, anche solo spostando i mobili. Raccontami dunque come hai costruito le sei stanze di questo trasloco?

Sono esperta di traslochi, ne ho fatti troppi in neanche trent’anni! Mi è piaciuto visualizzare i brani come oggetti, ci sono tante cose che mi sono portata via nella scatole, dunque, la casa sono io, spostando scatoloni io resto l’unico comune denominatore. Ho portato nel disco il mio vissuto esperienziale, le chitarre e gli strumenti e così mi sono adattata alle fasi della mia vita. Le sei stanze sono sfaccettature di un periodo legato alla fine di una relazione importante e nelle canzoni ho dato spazio a più mondi.



Lasciarsi è dolore ma è anche riequilibrare la propria vita in maniera più identitaria: oggi quando ti guardi allo specchio ti senti rappacificata con te stessa?

Ho dovuto fare i conti con tutti i mostri della mie persona, adesso che è uscito il male che avevo dentro e lo ho esorcizzato con la musica il prossimo obiettivo è raccontare la mia storia dal vivo.



I pensieri sono sempre divisi in quattro o si sono ricompattati?

Sono un po’ sconclusionata mentalmente e nella quotidianità, penso tante cose contemporaneamente, le immagini che vanno in musica sono metaforiche e criptiche; ora ho pensieri più lineari, ora penso alla mia vita reale, sono un attimo più serena, la fase di scrittura è stata la più turbata.



Invisibile inteso come non visto: se dovessi scegliere, preferiresti essere vista o essere amata?

Vorrei entrambe le cose. Cerco sempre di mantenere come valore la visione di quella che sono e che la mia musica venga ascoltata; nel mio privato sono introversa e introspettiva, credo che sia meglio farmi conoscere con la mia arte anche se gli spigoli del mio carattere si intravvedono nei testi. Se vieni visto si vedono tutti i lati di te e anche i più bui: adesso sono pronta per la prima volta a essere vista, non mi nascondo e sono più serena, non cerco approvazioni dal mondo esterno.



Mi racconti Effetto Placebo che si muove tra le luci bianche di un casinò, un altro drink, i Joy Division, la santa messa e la verginità?

È il racconto di una adolescenza sconclusionata e tempestosa, vengo dalla provincia e quindi da una parte c’era il desiderio di evadere in una grande città dall’altra l’adagiarsi sui bei pomeriggi di noia. Lì, in provincia, gli stimoli arrivano da te. Forse Effetto Placebo non va interpretato, ospita le senzazioni di un mood adolescenziale nel quale mi sono rifugiata. È un inno a un'adolescenza chiaroscura che mi ha dato frutti in età adulta.



L’Interludio in cosa è spartiacque nel progetto?

È un brano incompiuto scritto di getto, è un memo vocale sul telefono registrato malissimo perché avevo il magone e l'ho tenuto verosimile al momento in cui è nato perché era un brano che non andava avanti , è una breve poesia musicale.



Le foto delle cose che non hai più esistono ancora?

Assolutamente sì. Alcune sono dolorose e giacciono nascoste nello scatolone ma essendo leggermente masochista torno lì ogni tanto e me le riguardo. Mi sono servite per comporre quel brano.



Chiudi l’album con + Paura, che in realtà è la canzone della più fiduciosa, ci sono i baci prima del decollo e che caschi il mondo che accompagnano a una richiesta di cura, di protezione. Perché questo finale?

È arrivata alla fine, non era prevista nel disco. Nasce a Torino davanti a una luna gigante nel cielo: mi sono detta che non voglio essere sola in questa casa se arriva la fine del mondo, è una richiesta di aiuto e spero che qualcuno la ascolterà. Chiedo di non lasciarmi dove ho paura, in quel buio che tutti hanno seppur in forme differenti, serve qualcuno con una torcia.



Che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Ho già suonato in Santeria a Milano, stasera sono a Torino all’Off Topic: per coerenza con la scrittura dell’album ho deciso di portarlo dal vivo da sola con la chitarra e qualche sequenza elettronica, unendo quei due mondi attraverso la mia voce. Mai ho suonato da sola e sono divisa tra ansia ed entusiasmo. Per il tour, che arriverà nel 2027, vorrei ridare una nuova vita al mio passato che è uscito in simultanea col Covid e non ho avuto la possibilità di portare in giro, qualche brano verrà riarrangiato e qualcun altro sarà più unplugged.

Approfondimento Elisa, l'album Kintsugi: "Attraverso il dolore. Denunciate gli abusi"