Il regista francese ha raccontato la sua carriera davanti al pubblico, spiegando come il suo cinema abbia origine nella sua voglia di scappare Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Si è presentato al Torino Film Festival per ritirare il premio Stella della Mole, aggiungendoci una punta di sarcasmo e togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. D'altronde, Luc Besson è sempre stato uno che non le manda a dire, e così ha commentato: "Non sono abituato a ricevere premi nel mio paese quindi ben vengano quelli che vengono da fuori".

"Voglia di scappare" Nell'incontro col pubblico, il regista e produttore francese noto per film come Nikita, Léon e Il quinto elemento, ha parlato della sua poetica e del suo modo di intendere il cinema partendo dagli anni della sua gioventù: "Quando avevo circa quindici anni abitavo molto lontano dalla città e quando aprivo la finestra vedevo solo vacche e prati - ha raccontato -. Quindi avevo veramente voglia di scappare e allora ho cominciato a immaginare un taxi che arrivava davanti la mia casa che mi portava via. Così ho cominciato a scrivere Il quinto elemento, perché quello era il mio modo di scappare. L'immaginazione è, in fondo, un muscolo. Quindi più la usi più ti permette di esplorare dei mondi che non esistono".

Il vantaggio di lavorare in gruppi piccoli Sul suo approccio a un genere, quello action, tipico delle major americane, ha spiegato: "Quando sei giovane e vedi che non riesci a fare film allora dici: perché non ce li facciamo noi? Come vantaggio non hai contro un comitato di lettura di diciotto persone come ad Hollywood che ti dice tutto quello che puoi o non puoi fare e anche chi personaggio scegliere. Negli Studios - sottolinea Besson - ci sono duemila persone, noi eravamo quindici. E con un numero così piccolo la maggior parte delle decisioni si possono prendere in un attimo e hai maggior velocità e freschezza".

L'incontro con Jason Statham Besson ha parlato poi dell'incontro con Jason Statham, attore che ha contribuito a trasformare in una star internazionale del cinema d'azione. Un rapporto professionale nato con The Transporter (2002), di cui Besson è stato produttore e cosceneggiatore, affidando appunto a Statham il ruolo di Frank Martin. "Quando l'ho incontrato ho capito subito che aveva testa dopo aver bevuto un bicchiere con lui e gli dico: 'se ho un'idea ti chiamo'. E quell'idea è arrivata subito ed era Transporter. Abbiamo scritto la sceneggiatura in un mese, trovato i finanziamenti in tre e abbiamo fatto un film con cinque milioni: ne ha incassati 45 in tutto il mondo".