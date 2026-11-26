Lunedì 30 novembre la cantante riprenderà il tour con lo spettacolo in scena al Teatro Verdi di Firenze. In seguito, la cantante sarà in concerto in molte altre città: da Bitritto (Bari) a Cremona passando per Napoli, Roma, Bologna, Legnano, Padova, Brescia e Mantova

arisa in concerto, la possibile scaletta

Sabato 28 novembre Arisa (FOTO) sarà protagonista di un nuovo appuntamento live. L’artista si esibirà sul palco del Teatro Lirico di Milano, questo l’indirizzo: via Larga 14, 20122, Milano. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la cantante non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta, attesi i suoi successi e i brani tratti dall’ultimo album Foto mosse pubblicato nell’aprile di quest’anno. Stando a quanto riportato da Setlist, queste le canzoni proposte il 19 giugno al concerto di Bergamo:

Portami con te

Ed era maggio

Atomi

Sincerità

Nuvole

Il tuo profumo

Arrivederci

La notte

Foto mosse

Bendetti amanti

Lonely Boy

Malafemmena

Vento tra le braccia

Non mi mancherai

Controvento

Magica favola

Meraviglioso amore mio

Amore universale

Canta ancora

Rugiada