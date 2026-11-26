Lunedì 30 novembre la cantante riprenderà il tour con lo spettacolo in scena al Teatro Verdi di Firenze. In seguito, la cantante sarà in concerto in molte altre città: da Bitritto (Bari) a Cremona passando per Napoli, Roma, Bologna, Legnano, Padova, Brescia e Mantova
Nuovo appuntamento con la tournée teatrale di Arisa. Dopo lo spettacolo al Teatro Colosseo di Torino, il 28 novembre Arisa porterà la sua musica a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
arisa in concerto, la possibile scaletta
Sabato 28 novembre Arisa (FOTO) sarà protagonista di un nuovo appuntamento live. L’artista si esibirà sul palco del Teatro Lirico di Milano, questo l’indirizzo: via Larga 14, 20122, Milano. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la cantante non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta, attesi i suoi successi e i brani tratti dall’ultimo album Foto mosse pubblicato nell’aprile di quest’anno. Stando a quanto riportato da Setlist, queste le canzoni proposte il 19 giugno al concerto di Bergamo:
- Portami con te
- Ed era maggio
- Atomi
- Sincerità
- Nuvole
- Il tuo profumo
- Arrivederci
- La notte
- Foto mosse
- Bendetti amanti
- Lonely Boy
- Malafemmena
- Vento tra le braccia
- Non mi mancherai
- Controvento
- Magica favola
- Meraviglioso amore mio
- Amore universale
- Canta ancora
- Rugiada
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Lunedì 30 novembre Arisa riprenderà il tour con lo spettacolo in scena al Teatro Verdi di Firenze. In seguito, la cantante sarà in concerto in molte altre città: da Bitritto (Bari) a Cremona passando per Napoli, Roma, Bologna, Legnano, Padova, Brescia e Mantova. Ecco il calendario compete della tournée:
- lunedì 30 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- mercoledì 02 dicembre 2026 - BITRITTO (BA) · PALATOUR
- venerdì 04 dicembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- lunedì 07 dicembre 2026 - ROMA · TEATRO BRANCACCIO
- giovedì 10 dicembre 2026 - BOLOGNA · TEATRO EUROPAUDITORIUM
- sabato 12 dicembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
- lunedì 14 dicembre 2026 - PADOVA · GRAN TEATRO GEOX
- mercoledì 16 dicembre 2026 - BRESCIA · TEATRO CLERICI
- venerdì 18 dicembre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
- lunedì 21 dicembre 2026 - CREMONA · TEATRO PONCHIELLI
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©Getty
Arisa, chi è la cantante conduttrice del Concerto del Primo Maggio
Dopo aver fatto ritorno sul palco del Teatro Ariston con la canzone 'Magica Favola', Arisa sarà tra i conduttori dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio a Roma. La cantante sarà affiancata da Pierpaolo Spollon e BigMama. Nel corso degli anni Arisa ha emozionato il pubblico con i suoi grandi successi: da 'La notte' a 'Controvento'