Arisa in concerto a Parma: "Io credo nell'amore che è fonte di vita"

Sarà anche l'instabilità cone forma di verità il principio intorno al quale ruota Foto Mosse , l'ultimo album di Arisa , ma il suo concerto di instabile non ha nulla, è un viaggio lungo bel oltre le due ore che attraversa le stagioni della vita con delicata concretezza attraverso le sue canzoni. A sugellare l'incidere emotivo c'è la divisione per atti. Ho visto, al Teatro Regio di Parma dal prima data di un Live Tour composto di quindici date e che terminerà il 21 dicembre a Cremona. Si parte che sono da poco passate le ore 21 e si parte da lontano, dal 2009, quando un giovanissima Arisa vince Sanremo Giovani con Sincerità : la canzone è preceduta dal video dell'epoca di Paolo Bonolis che annuncia il suo trionfo. La propone a sipario chiuso, vestita come in quel 2009 e lo stesso avvieve per la successiva Malamorenò (Ariston 2010) col solo cambio della parrucca che diventa riccia. Rosalba vive e fa rivivere quei momenti fondamentali della sua storia artistica (compreso un accenno de La Notte, brano del 2012 che nella sua interezza arriverà verso la fine, resa tenera da una foto di sua mamma del 1977) prima di accompagnarci in un viaggio che inizia con Nuvole e che la mostrerà femme fatale tutta le sera nei suoi tre cambi d'abito ("farò finta di niente se mi guardi io ti perdo": al termine sventola una bandiera con la scritta "fedele a te stesso".

ARISA: "L'AMORE E' FONTE DI VITA, IO CREDO NELL'AMORE"

Il concerto ha una liturgia serrata, pochi (ma sensati) discorsi e tanta musica. Entusiasmo alle stelle per la sanremese Magica Favola che col suo afflato disneyano sa conquistare dopodiché lo schermo si riempie di palline rimbalzanti che danno vita ad Atomi. Palco rosso, che offre quell'effetto da Cabaret anni Trenta per Lonely Boy. E' il momento della dedica alla comunità lucana Parma: indossa un salvagente a forma di salvagente unicorno e decolla il Vento tra le Braccia. "Da piccola facevo ridere tutti a casa -racconta Arisa- vivevo in un ambiente difficile, poi ho il clown per le amiche e per i fidanzati ma alla fine non mi restava nulla, solo il clown": si trucca da clown sul palco, indossa la parrucca azzurra e canta Non mi Mancherai al termine della quale fa cadere liberatoriamente la parrucca. Un accenno di Nel Blu Dipinto di Blu con la sua chitarrista dopodichè racconta che "l'amore è per tutti fonte di vita, bisogna dichiararsi per quello che si è e io credo nell’amore": è il suo modo per incorniciare Benedetti Amanti. Arrivederci ha un tappeto sonoro organistico e la canta da seduta declinando tutte le sue frequenze vocali. C'è un momento intimo che condivide con alcuni suoi musicisti (Martina è straordinaria) poi, di rosso vestita, arrivano tra le altre Ortica e Amami (con belle nuances kubrickiane) ma per favore, Rosalba, via quelle finte fiamme sullo schermo che distraggono dall'ascolto e sottraggono qualcosa a uno spettacolo construito con un afflato quasi letterario. L'Ultimo atto ci regala Arisa in abito bianco che risalta ancora di più sotto le due luci rosse che la illuminano nella sua interpretazione di Quello che le Donne non Dicono. Canta Ancora "è dedicata alla mia mamma e desidero che le persone volino, si alzino sempre dopo ogni caduta". Invita una paio di bambini sul palco, gioca con loro, li fa cantare, coinvolge il pubblico e al termine di Meraviglioso Amore Mio ha quell'attimo di trance di chi ha compreso che è stata magica. Il suo silenzio e lo sguardo estatico durano un attimo: "So che questa canzone la aspettavate, è La Notte". Poi c'è Controvento e per il saluto scende tra il pubblico sulle note di Rugiada, che si appoggiano sulla nostra pelle e diventano memoria.