L'appuntamento è per mercoledì 16 giugno 2027 al Parco della Musica di Milano, a Segrate , con inizio alle 21. Il concerto fa parte di Unaltrofestival , la rassegna organizzata da Comcerto e Live Nation, che arriva alla sua tredicesima edizione. Nel cartellone del festival è già stato annunciato Beirut , atteso il 3 luglio al Circolo Magnolia. I biglietti per gli Strokes saranno disponibili in prevendita per gli iscritti a Comcerto Family e My Live Nation dalle 10 di venerdì 27 novembre. La vendita generale aprirà alle 10 di lunedì 30 novembre su Comcerto.it, LiveNation.it e Ticketmaster. Secondo le prime indicazioni, il posto unico costerà 98,16 euro, mentre per l'area PIT, quella più vicina al palco, il prezzo sale a 153,38 euro.

I fan italiani degli Strokes non dovranno aspettare troppo per rivederli dal vivo. A poche settimane dal concerto di Bologna , che ha registrato un sold out da record, il gruppo newyorkese ha annunciato un nuovo appuntamento nel nostro Paese per la prossima estate. Sarà l'unica data italiana del 2027 e, l'annuncio, arriva mentre la band porta in giro per il mondo il suo nuovo album, Reality Awaits.

Reality Awaits, il nuovo album con Rick Rubin

Il tour accompagna Reality Awaits, il settimo album in studio della band, uscito il 24 luglio 2026 per Cult Records e RCA. Il disco contiene nove brani ed è stato prodotto da Rick Rubin, uno dei produttori più famosi della musica americana. Gli Strokes lo hanno registrato in gran parte in Costa Rica, dove hanno passato sei settimane con lui, per poi completarlo in altre sessioni in diverse parti del mondo. Il periodo in Costa Rica è raccontato anche in un breve documentario, In Transit: Part II.

Tra i singoli c'è Going Shopping, il cui video ha come protagonista l'attore Walton Goggins.

Il nuovo album arriva sei anni dopo The New Abnormal, uscito nel 2020, con cui la band aveva vinto un Grammy. Negli ultimi mesi il gruppo ha suonato su alcuni dei palchi più importanti del mondo, dal Coachella al Red Rocks in Colorado, fino alla O2 Arena di Londra, all'Accor Arena di Parigi e allo Ziggo Dome di Amsterdam.

Venticinque anni dopo Is This It

Gli Strokes si sono formati a New York alla fine degli anni Novanta e, ancora adesso, la formazione è quella originale. Ci sono il cantante Julian Casablancas, i chitarristi Nick Valensi e Albert Hammond Jr., il bassista Nikolai Fraiture e il batterista Fabrizio Moretti. Nel 2001 hanno pubblicato Is This It, un esordio che ha riportato le chitarre al centro della scena rock e indie e che oggi è considerato uno dei dischi più importanti del nuovo millennio. Due anni dopo è arrivato Room on Fire, un altro album fondamentale per il genere. Da allora sono diventati un punto di riferimento per intere generazioni di band, grazie a canzoni come Last Nite, Someday e Reptilia.