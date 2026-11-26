L'accordo è stato raggiunto fuori dal tribunale, con le due parti hanno chiesto al giudice di Los Angeles di ritirare le reciproche accuse. In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti dei due attori hanno spiegato: " Abbiamo raggiunto un accordo extragiudiziale nell'interesse della nostra famiglia e non faremo ulteriori commenti". Hanno anche precisato che le indiscrezioni attribuite a presunte "fonti" non arrivano da loro né da persone a loro vicine. Non si conoscono i dettagli dell'intesa, né le eventuali cifre. Con questa decisione Pitt e Jolie evitano un processo che avrebbe potuto riportare in aula molti momenti difficili della loro storia.

È finita una delle battaglie legali più seguite di Hollywood . Brad Pitt e Angelina Jolie hanno messo fine alla causa cominciata nel 2022 per la vendita delle quote di Château Miraval, la tenuta vinicola che avevano condiviso negli anni del loro matrimonio. La notizia è stata confermata mercoledì 25 novembre dai rappresentanti dei due attori.

La causa: la vendita della quota di Jolie

Château Miraval si trova in Provenza, in una tenuta di circa 500 ettari. La coppia aveva cominciato a prenderla in affitto nel 2008, per poi comprarla nel 2011. Oltre a essere stata la loro casa, è diventata nel tempo un'importante azienda vinicola, famosa soprattutto per il suo rosé. Proprio nella cappella della tenuta si erano sposati nel 2014. Nel 2022 Brad Pitt ha fatto causa all'ex moglie, accusandola di aver venduto di nascosto la sua quota del 50% a Tenute del Mondo, la divisione vini del gruppo Stoli, che fa capo all'imprenditore russo Yuri Shefler. Secondo l'attore, i due si erano promessi di non vendere mai la propria parte senza il consenso dell'altro. Pitt sosteneva inoltre di aver guidato lui lo sviluppo della tenuta e dell'attività.

Le accuse e il lungo divorzio

Angelina Jolie aveva risposto con una contro-causa. Secondo la sua versione, inizialmente aveva pensato di vendere la quota proprio all'ex marito, ma la trattativa si era interrotta perché lui le aveva chiesto di firmare un accordo di riservatezza. Quell'accordo, sostenevano i suoi avvocati, le avrebbe impedito di parlare fuori dal tribunale delle presunte violenze nei confronti suoi e dei figli. Nei documenti Jolie ha ricostruito un episodio avvenuto nel 2016, durante un volo privato dalla Francia alla California, dopo il quale aveva chiesto il divorzio. Pitt ha sempre negato tutte le accuse. Sull'episodio avevano indagato l'FBI e i servizi sociali della contea di Los Angeles, ma contro l'attore non è mai stata presentata alcuna accusa penale. La coppia, che ha sei figli, si è conosciuta nel 2004 sul set di Mr. & Mrs. Smith.