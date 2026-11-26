Il 27 novembre la cantante torna con un disco molto personale, nel quale trova spazio una dimensione più intima e autobiografica. Ecco intanto i suoi brani più famosi, dagli esordi a oggi Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 27 novembre esce Kintsugi, il nuovo album di Elisa presentato come un disco molto personale, nel quale trova spazio una dimensione più intima e autobiografica della cantante. Il progetto arriva a distanza di oltre quattro anni dall’uscita di Ritorno al futuro/Back to the Future e l’artista lo aveva annunciato a settembre con un post su Instagram in cui aveva scritto: "La vita non sempre va come te la aspetti, e a volte quello che ti succede ti scuote e ti risveglia. Ti fa rendere conto del tempo che passa e non torna. Ti fa chiedere chi sei e cosa vuoi. Parlo di una persona che cade e poi si rialza. E quello che scopre mentre cade, mentre soffre, mentre si ricompone, è prezioso più dell’oro. Kintsugi parla di dolore, trasformazione, e rinascita". Il titolo dell’album rimanda proprio all’antica arte giapponese di riparare oggetti di ceramica rotti utilizzando una lacca naturale mescolata o spolverata con oro, argento o platino. In attesa di ascoltare le nuove tracce, ricordiamo alcune delle canzoni più famose della cantante.

Luce Luce è un singolo pubblicato il 6 marzo 2001 con cui Elisa ha vinto il Festival di Sanremo 2001. Detiene il record imbattuto di canzone più premiata del Festival con sei riconoscimenti, tra cui il Premio della Critica Mia Martini. Il brano è considerato dalla critica specializzata un classico della cultura musicale italiana del nuovo millennio e tra i migliori della storia del Festival di Sanremo. “Parlami, come il vento fra gli alberi/Parlami, come il cielo con la sua terra/Non ho difese ma/Ho scelto di essere libera/Adesso è la verità/L’unica cosa che conta/Dimmi se farai qualcosa/Se mi stai sentendo/Avrai cura di tutto quello che ti ho dato/Dimmi/Siamo nella stessa lacrima/Come un sole e una stella/Luce che cade dagli occhi/Sui tramonti della mia terra/Su nuovi giorni”. Leggi anche Elisa, testo e significato del singolo Ciao che esce oggi

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Una poesia anche per te Una poesia anche per te è stata pubblicata il 15 aprile 2005, come primo e unico estratto dal quinto album in studio Pearl Days. La canzone parla del dolore interiore, della fragilità dei sogni e della speranza di rinascita, con una dedica legata alla figura del nonno. "Forse non sai quel che darei/Perché tu sia felice/Piangi lacrime di aria/Lacrime invisibili/Che solamente gli angeli/San portar via/Ma cambierà stagione/Ci saranno nuove rose/E ci sarà/Dentro te e al di là/Dell'orizzonte/Una piccola poesia/Ci sarà/E forse esiste già al di là/Dell'orizzonte/Una poesia anche per te". Leggi anche Elisa Toffoli rivela di aver subito abusi sessuali all’età di 8 anni

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Eppure sentire (un senso di te) Eppure sentire (un senso di te) è stata pubblicata il 12 gennaio 2007 e fa parte della colonna sonora del film Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi di Giovanni Veronesi. Il brano è stato candidato ai David di Donatello nella categoria alla migliore canzone originale. Il brano racconta la paura di esporsi e scegliere in amore, unita alla percezione profonda e sottile della presenza dell'altro. "A un passo dal possibile/A un passo da te/Paura di decidere/Paura di me/Di tutto quello che non so/Di tutto quello che non ho/Eppure sentire/Nei fiori tra l'asfalto/Nei cieli di cobalto c'è (eppure sentire)/Eppure sentire/Nei sogni in fondo a un pianto/Nei giorni di silenzio c'è/Un senso di te, mmh/C'è un senso di te, mmh". Leggi anche Elisa a Che Tempo Che fa: Eppure sentire a Monica, la fan che è morta

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Gli ostacoli del cuore Gli ostacoli del cuore è un singolo pubblicato il 19 ottobre 2006, scritto da Elisa insieme a Luciano Ligabue. Il brano è considerato tra i migliori della cantante e la rivista Panorama lo ha posizionato al 1º posto nella lista delle 100 Canzoni italiane più belle del Ventunesimo Secolo. Il testo parla dell'intimità emotiva, delle barriere che proteggono il nostro mondo interiore e della bellezza di aprirsi a un'altra persona. "C'è un principio di magia/Fra gli ostacoli del cuore/Mi si attacca volentieri/Fra una sera che non muore/E una notte da scartare/Come un pacco di Natale/E c'è un principio d'ironia/Nel tenere coccolati/I pensieri più segreti/E trovarli già svelati/E a parlare ero io/Sono io che li ho prestati/Quante cose che non sai di me/Quante cose che non puoi sapere/Quante cose da portare nel viaggio insieme". Leggi anche Elisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Kintsugi

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Ti vorrei sollevare Ti vorrei sollevare è stata pubblicata il 16 ottobre 2009. Scritta da Elisa sia nella musica che nei testi, è stata incisa col cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi. In un'intervista l'artista ha rivelato di averla dedicata alla sua miglior amica. La canzone descrive una persona che vuole aiutare e consolare una persona cara in difficoltà, sollevandola dal dolore e dalla solitudine. "Mi hai lasciato senza parole/Come una primavera/E questo è un raggio di luce/Un pensiero che si riempie/Di te/È l'attimo in cui il sole/Diventa dorato/E il cuore si fa leggero/Come l'aria prima che il tempo/Ci porti via/Ci porti via da qui/Ti vorrei sollevare/Ti vorrei consolare/Mi hai detto/Ti ho visto cambiare/Tu non sai più sentire/Per un momento avrei voluto/Che fosse vero anche soltanto/Un po'". Leggi anche Elisa Toffoli e Andrea Rigonat si sono lasciati dopo 18 anni

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Se piovesse il tuo nome Se piovesse il tuo nome è uscito il 28 settembre 2018 ed è stato scritto da Calcutta insieme a Vanni Casagrande e Dardust. Il brano è stato inserito al sesto posto tra i Migliori singoli italiani del 2018 da Rolling Stone Italia. In un post su Instagram, ringraziando il collega, Elisa ha dichiarato: "Nei miei dischi non ho cantato tante canzoni non mie, solo quelle che mi sono entrate dentro. Questa canzone e il suo mistero sono una di quelle. Ti ringrazio per avermela data, l’ho custodita e ho cercato di portarla piano nel mio mondo, l’ho immersa nel suono che cercavo, e adesso è finalmente di tutti e inizia il suo viaggio". Il testo parla di un rapporto che, nonostante sia finito, è comunque presente e si fa sentire. "Se in mezzo alle strade/O nella confusione/Piovesse il tuo nome/Io una lettera per volta vorrei bere/In mezzo a mille persone/Stazione dopo stazione/E se non scendo a quella giusta è colpa tua/Non ci siamo mai visti per davvero e/Non ci siamo mai presi per davvero in giro/Neanche per sbaglio/Neanche per sbaglio in silenzio/La città incontra il tuo deserto/Che io innaffio da sempre/Sarà la mia omissione/Sarà, sarà, sarà/Che ora ho un fiore nella bocca". Leggi anche Elisa: "Se piovesse il tuo nome" è doppio disco di platino

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Kintsugi Kintsugi è stato pubblicato l'11 settembre 2026 come secondo estratto dal nuovo album omonimo. Il brano è stato scritto e prodotto con Dardust. Il titolo della canzone, rimandando all'arte giapponese, è una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. "Tu, tu mi apri il cuore/sei un fiore tardivo come me/e ti sei fatto aspettare tra gli abissi di un fondale/lì tra tutto il tuo dolore/e mi chiedi, e mi chiedi/quanto è vero il mio amore/il mio amore/Non me ne sono accorta/ma ho fatto ancora l’alba/stavo solo cercando di premere pausa/non sai quanto ci rivedo nei Kintsugi/chissà se siamo fatti così/ora riesco ad evitarli/gli attacchi di panico/e allontano i pensieri/intrusivi al semaforo/forse dentro le abbiamo le cicatrici curate con l’oro/forse posso anche chiamarlo perdono/io da sola con me". Leggi anche Elisa è tornata con il nuovo singolo Kintsugi: testo e significato