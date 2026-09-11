Elisa è tornata con il nuovo singolo Kintsugi: testo e significato

Il titolo del brano, scritto dalla stessa Elisa e prodotto da Dardust , richiama l'antica arte giapponese del kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Nel brano l'artista porta questa immagine sul piano personale: le crepe, il dolore, i pensieri e le fragilità diventano parte di un percorso di rinascita, fino alla possibilità di guardare alle proprie cicatrici come segni di qualcosa che è stato attraversato e trasformato. Con Kintsugi Elisa inaugura così il cammino verso il nuovo album, tra introspezione e slancio vitale, aprendo una nuova fase del suo percorso artistico. Il 2027 sarà inoltre l’anno della celebrazione dei 30 anni di carriera di Elisa . Un traguardo che l’artista festeggerà con un grande appuntamento dal vivo: sabato 11 settembre 2027 sarà protagonista alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, con Soundtrack ’97-’27 . Una giornata speciale dedicata ai suoi trent’anni di musica e pensata come un’esperienza immersiva tra musica, arte, creatività, memoria, benessere e sostenibilità, che prenderà il via dalla mattina e culminerà nel concerto serale. Prevendite aperte su TicketOne e in tutti i punti vendita abituali.

KINTSUGI, IL TESTO



Dio mio

rimando tutto quello che mi riguarda

sto facendo di tutto abbassando la guardia

tutto è fermo

tutto è in stallo

non so chi tra l'anima e il cervello

vorrei essere come il cielo

e decidere che basta

colorarmi di rosso per andare ad una festa

e smettere di pensare, di pensare

stivaloni segnali del destino come fosse un tombino

allora sto sola con me



Timidamente guardi se si vede qualcosa sul tuo viso

ma quanto costa un secondo in paradiso



Tu, tu mi apri il cuore

sei un fiore tardivo come me

e ti sei fatto aspettare tra gli abissi di un fondale

li tra tutto il tuo dolore

e mi chiedi, e mi chiedi

quanto è vero il mio amore

il mio amore [?]



Non me ne sono accorta

ma ho fatto ancora l'alba

stavo solo cercando di premere pausa

non sai quanto ci rivedo nei Kintsugi

chissà se siamo fatti così

ora riesco ad evitarli

gli attacchi di panico

e allontano i pensieri

intrusivi al semaforo

forse dentro le abbiamo le cicatrici curate con l'oro

forse posso anche chiamarlo perdono

io da sola con me



Timidamente guardi se si vede qualcosa sul tuo viso

ma quanto costa un secondo in paradiso



Tu, tu mi apri il cuore

sei un fiore tardivo come me

e ti sei fatto aspettare tra gli abissi di un fondale

li tra tutto il tuo dolore

e mi chiedi, e mi chiedi

quanto è vero il mio amore

il mio amore [?]



Tu, tu mi apri il cuore

sei un fiore tardivo come me

e ti sei fatto aspettare tra gli abissi di un fondale

li tra tutto il tuo dolore

e mi chiedi, e mi chiedi

quanto è vero il mio amore per te

il mio amore [?]



Che non si dimentica

che non si dimentica

che non si dimentica, dimentica, dimentica

che non si dimentica

che non si dimentica, dimentica, dimentica