A Milano nascerà Plantasia, il parco sonoro voluto da Elisa

Nascerà a Milano Plantasia, un parco sonoro frutto dell'alleanza - annunciata sul palco del teatro Romano di Verona - di Elisa e Giovanni Caccamo e delle loro organizzazioni non profit, Fondazione Lotus ETS e Youth & Future - Parola ai Giovani APS. Il primo progetto comune è un intervento di riqualificazione che mira a mettere insieme natura, musica e partecipazione dei giovani, per sviluppare un nuovo modello di rigenerazione sociale e ambientale. Plantasia interessa circa 40.000 metri quadrati dell'ex cava di via Quarenghi, nel Municipio 8 di Milano, area di proprietà del Comune.

i dettagli del progetto

Il progetto è nella fase di indagini propedeutiche alla sperimentazione del fitorimedio per contribuire al recupero di terreni degradati e contaminati. Dalla primavera 2027 è prevista la selezione e messa a dimora delle specie più adatte al futuro Parco Sonoro, dove sperimentare la fitoacustica, rendendo la natura parte dell'esperienza musicale. Per sostenere la sperimentazione, il Comune di Milano ha già impegnato circa 300.000 euro, mentre la raccolta fondi privati promossa dalle organizzazioni non profit punta a 200.000 euro entro il 31 dicembre. Plantasia diventerà anche un Bosco del Cambiamento grazie a Youth & Future - Parola ai Giovani APS, il cui progetto, nato nel 2021, ha raccolto le risposte di migliaia di giovani di tutto il mondo alle domande: "Cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Qual è la tua parola di cambiamento?".



