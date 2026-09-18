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Jennifer Lawrence è Maddie Barker nel film Fidanzata in affitto, su Rai 3 venerdì 18 settembre. Trentaduenne di Montauk, è il cuore della storia. Vive sommersa dai debiti e rischia di perdere la casa lasciatale dalla madre, arrangiandosi tra il lavoro da barista e quello di autista. Sfrontata, disillusa e con la battuta pronta, accetta l'insolita offerta dei Becker per necessità. Dietro la corazza cinica, però, nasconde fragilità e una crescente tenerezza nei confronti di Percy.

Auguri a Jennifer Lawrence per i suoi 36 anni, le frasi più belle dei suoi film. FOTO