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Fidanzata in affitto, il cast del film con Jennifer Lawrence stasera in tv

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Va in onda su Rai 3, venerdì 18 settembre, la commedia romantica del 2023 diretta da Gene Stupnitsky. Protagonista è Jennifer Lawrence nei panni di Maddie, una giovane donna sommersa dai debiti e a un passo dal perdere la casa ereditata dalla madre. Per rimettersi in piedi accetta un incarico bizzarro: una coppia di ricchi genitori la ingaggia per aiutare il figlio diciannovenne, timido e introverso, a sbloccarsi con le ragazze prima di partire per il college

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