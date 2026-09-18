Fidanzata in affitto, il cast del film con Jennifer Lawrence stasera in tv
Va in onda su Rai 3, venerdì 18 settembre, la commedia romantica del 2023 diretta da Gene Stupnitsky. Protagonista è Jennifer Lawrence nei panni di Maddie, una giovane donna sommersa dai debiti e a un passo dal perdere la casa ereditata dalla madre. Per rimettersi in piedi accetta un incarico bizzarro: una coppia di ricchi genitori la ingaggia per aiutare il figlio diciannovenne, timido e introverso, a sbloccarsi con le ragazze prima di partire per il college