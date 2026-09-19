Il cantautore e compositore statunitense noto per la hit “Barely Breathing” e per le musiche del musical di Broadway “Spring Awakening”, è morto il 17 settembre a Manhattan all'età di 56 anni per un’insufficienza d’organo. La notizia, riportata dal New York Times e confermata sui suoi canali social, arriva mentre una nuova produzione dello spettacolo è attesa Off-Broadway a New York Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto Duncan Sheik, cantautore e compositore statunitense conosciuto soprattutto per il successo di “Barely Breathing” e per le musiche del musical “Spring Awakening”. L'artista è morto giovedì 17 settembre a Manhattan all'età di 56 anni a causa di un’insufficienza d’organo. La notizia è stata riportata dal New York Times e successivamente confermata attraverso l'account Instagram del musicista. Nei giorni precedenti, la famiglia aveva reso noto il ricovero in ospedale di Sheik in condizioni definite “critiche ma stabili”, chiedendo riservatezza.

Il successo di Barely Breathing Nato a Montclair, nel New Jersey, il 18 novembre 1969, Sheik si avvicinò alla musica fin da bambino. A trasmettergli la passione per il pianoforte fu la nonna, diplomata alla Juilliard School. Dopo gli studi alla Phillips Academy e alla Brown University, dove frequentò il corso di semiotica, esordì nel mercato discografico con l'album omonimo “Duncan Sheik”, pubblicato nel 1996 dalla Atlantic Records. Dal disco fu estratta “Barely Breathing”, il brano che lo consacrò a livello internazionale. La canzone rimase nella Billboard Hot 100 per oltre un anno e nel 1998 gli valse una candidatura ai Grammy Awards nella categoria Best Male Pop Vocal Performance.

Il trionfo a Broadway con Spring Awakening Nel corso della carriera Sheik ha pubblicato nove album in studio e ha lavorato anche come compositore per teatro e cinema. Il riconoscimento più importante arrivò con “Spring Awakening”, musical rock realizzato insieme al paroliere Steven Sater e tratto dall'opera teatrale scritta nel 1891 da Frank Wedekind. Lo spettacolo debuttò a Broadway nel 2006 e aveva nel cast, tra gli altri, Lea Michele e Jonathan Groff. La produzione conquistò il Tony Award come miglior musical, oltre ai premi per le orchestrazioni e per la colonna sonora originale. L'album del cast originale vinse inoltre il Grammy Award come miglior album di musical teatrale.

I messaggi di cordoglio La scomparsa di Sheik è stata ricordata da Steven Sater con un messaggio pubblicato sui social: “Beloved Duncan”, ha scritto il paroliere, accompagnando il testo con un ricordo del loro sodalizio artistico. Anche la produzione di “Spring Awakening” ha reso omaggio al musicista, sottolineando come le sue composizioni abbiano raccontato “l'angoscia, la speranza, la confusione, la ribellione e la bellezza del crescere”.