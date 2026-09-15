Elisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Kintsugi

Sabato 11 settembre 2027 l’artista sarà in concerto a Campovolo per festeggiare trent’anni di carriera. Elisa ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ho gli occhi lucidi non ci credo ancora ma siamo arrivati fino a qui e stiamo facendo la storia. La nostra storia”

In attesa dell’uscita del nuovo album Kintsugi, Elisa ( FOTO ) ha pubblicato il videoclip della title track. Sabato 11 settembre 2027 la cantautrice sarà protagonista di un grande appuntamento live sul palco di Campovolo.

elisa, il videoclip del singolo kintsugi

Il 27 novembre Elisa pubblicherà il nuovo album Kintusgi, in arrivo a oltre quattro anni di distanza da Ritorno al futuro/Back to the Future. L’artista ha dichiarato: “La vita non sempre va come te la aspetti, e a volte quello che ti succede ti scuote e ti risveglia. Ti fa rendere conto del tempo che passa e non torna. Ti fa chiedere chi sei e cosa vuoi”.

La cantautrice ha proseguito: “Parlo di una persona che cade e poi si rialza. E quello che scopre mentre cade, mentre soffre, mentre si ricompone, è prezioso più dell’oro. Kintsugi parla di dolore, trasformazione, e rinascita”. In attesa dell’uscita del progetto discografico, Elisa ha lanciato il videoclip della title track collezionando più di 160.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.

Sabato 11 settembre 2027 l’artista sarà in concerto a Campovolo per festeggiare trent’anni di carriera. Elisa ha scritto sul profilo Instagram che conta oltre 1.800.000 follower: “Ho gli occhi lucidi non ci credo ancora ma siamo arrivati fino a qui e stiamo facendo la storia. La nostra storia”.