Elisa ha annunciato il nuovo album Kintsugi in uscita a novembre

Elisa ha raccontanto su Instagram: “La vita non sempre va come te la aspetti, e a volte quello che ti succede ti scuote e ti risveglia. Ti fa rendere conto del tempo che passa e non torna. Ti fa chiedere chi sei e cosa vuoi. Parlo di una persona che cade e poi si rialza. E quello che scopre mentre cade, mentre soffre, mentre si ricompone, è prezioso più dell’oro. Kintsugi parla di dolore, trasformazione, e rinascita”

Grande curiosità per il nuovo progetto discografico di una delle artiste più amate e popolari della scena musicale italiana. Il 27 novembre Elisa lancerà l’album Kintusgi, anticipato dalla title track in arrivo venerdì 11 settembre. La cantautrice ha annunciato il disco scrivendo sul profilo Instagram da oltre 1.800.000 follower: “La vita non sempre va come te la aspetti, e a volte quello che ti succede ti scuote e ti risveglia. Ti fa rendere conto del tempo che passa e non torna. Ti fa chiedere chi sei e cosa vuoi. Parlo di una persona che cade e poi si rialza. E quello che scopre mentre cade, mentre soffre, mentre si ricompone, è prezioso più dell’oro. Kintsugi parla di dolore, trasformazione, e rinascita”.

Sabato 11 settembre 2027 Elisa festeggerà trent’anni di carriera con uno show a Campovolo: “Ho gli occhi lucidi, non ci credo ancora, ma siamo arrivati fino a qui e stiamo facendo la storia. La nostra storia”. Nel corso degli anni l’artista è stata protagonista di numerose tournée e grandi appuntamenti live, come il concerto allo stadio San Siro di Milano nel giugno del 2025.

Tra i suoi album più acclamati troviamo Then Comes the Sun, Lotus e Diari aperti. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo Broken, Swan, L’anima vola, No Hero e Se piovesse il tuo nome. Spazio anche alle collaborazioni: da Ricordi con Blanco a Nonostante tutto con Cesare Cremonini passando per Palla al centro con Lorenzo Jovanotti e Vivere tutte le vite con Carl Brave.