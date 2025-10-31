Carl Brave in concerto a Milano: una passeggiata tra le vie di Roma

Il cantautore ha accompagnato il pubblico in una lunga passeggiata tra le fermate della metro B, le piazze e i locali di Roma. Ospiti Francesca Michielin e Sarah Toscano. Proposta di matrimonio sul palco. Il Notti Brave Amarcord Tour 2025 farà tappa a Firenze il 12 novembre e a Roma il 27 novembre

Non un semplice concerto, ma un vero racconto visivo. Carl Brave ha preso il pubblico milanese per mano accompagnandolo tra le strade di Roma. Ospiti a sorpresa sul palco Francesca Michielin per il duetto sulle note di Fotografia e Sarah Toscano per un'esibizione dell’amata hit estiva Perfect. Il cantautore porterà il tour a Firenze il 12 novembre e a Roma il 27 novembre.

carl brave, la magia di roma abbraccia milano

La magia di Roma ha avvolto il capoluogo meneghino. Giovedì 30 ottobre Carl Brave si è esibito al Fabrique di Milano per il terzultimo appuntamento del Notti Brave Amarcord Tour 2025, ovvero la serie di spettacoli a supporto dell’ultimo album uscito nell’aprile di quest’anno. Oltre venticinque brani, due ospiti e una proposta di matrimonio per una serata che ha raccontato la bellezza della Città Eterna. Carl Brave ha proposto canzoni del nuovo lavoro insieme ad altre del repertorio che lo hanno reso uno dei poeti romani più amati della scena italiana: “Faremo un po’ del disco nuovo, ma faremo anche un passo indietro arrivando ad alcuni dei brani più lontani”. Circa due ore di spettacolo in cui Carl Brave ha accompagnato il pubblico in una lunga passeggiata tra le fermate della metro B, i locali e le piazze della città. Lacrime, ricordi, paure, gioia e amori, l’artista si è messo a nudo davanti a migliaia di persone costruendo uno spettacolo visivo con le sue strofe.

Il cantautore ha inaugurato la serata sulle note di Regina Coeli, Pub Crawl e Camel Blu per poi proseguire con Il Primo Take, traccia di apertura di Notti brave amarcord. Tra i brani proposti anche Morto A Galla, Isola Tiberina, Spigoli e Merci. Carl Brave e Francesca Michielin hanno scatto una bella diapositiva della loro amicizia con il brano Fotografia, a seguire Ciobar, Bar S. Callisto e il nuovo singolo Occhiaie, destinato a dominare le classifiche nei prossimi mesi.