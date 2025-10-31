Carl Brave in concerto a Milano: una passeggiata tra le vie di Roma

Il cantautore ha accompagnato il pubblico in una lunga passeggiata tra le fermate della metro B, le piazze e i locali di Roma. Ospiti Francesca Michielin e Sarah Toscano. Proposta di matrimonio sul palco. Il Notti Brave Amarcord Tour 2025 farà tappa a Firenze il 12 novembre e a Roma il 27 novembre
Non un semplice concerto, ma un vero racconto visivo. Carl Brave ha preso il pubblico milanese per mano accompagnandolo tra le strade di Roma. Ospiti a sorpresa sul palco Francesca Michielin per il duetto sulle note di Fotografia e Sarah Toscano per un'esibizione dell’amata hit estiva Perfect. Il cantautore porterà il tour a Firenze il 12 novembre e a Roma il 27 novembre.
carl brave, la magia di roma abbraccia milano
La magia di Roma ha avvolto il capoluogo meneghino. Giovedì 30 ottobre Carl Brave si è esibito al Fabrique di Milano per il terzultimo appuntamento del Notti Brave Amarcord Tour 2025, ovvero la serie di spettacoli a supporto dell’ultimo album uscito nell’aprile di quest’anno. Oltre venticinque brani, due ospiti e una proposta di matrimonio per una serata che ha raccontato la bellezza della Città Eterna. Carl Brave ha proposto canzoni del nuovo lavoro insieme ad altre del repertorio che lo hanno reso uno dei poeti romani più amati della scena italiana: “Faremo un po’ del disco nuovo, ma faremo anche un passo indietro arrivando ad alcuni dei brani più lontani”. Circa due ore di spettacolo in cui Carl Brave ha accompagnato il pubblico in una lunga passeggiata tra le fermate della metro B, i locali e le piazze della città. Lacrime, ricordi, paure, gioia e amori, l’artista si è messo a nudo davanti a migliaia di persone costruendo uno spettacolo visivo con le sue strofe.
Il cantautore ha inaugurato la serata sulle note di Regina Coeli, Pub Crawl e Camel Blu per poi proseguire con Il Primo Take, traccia di apertura di Notti brave amarcord. Tra i brani proposti anche Morto A Galla, Isola Tiberina, Spigoli e Merci. Carl Brave e Francesca Michielin hanno scatto una bella diapositiva della loro amicizia con il brano Fotografia, a seguire Ciobar, Bar S. Callisto e il nuovo singolo Occhiaie, destinato a dominare le classifiche nei prossimi mesi.
L’artista ha poi chiamato sul palco due fan, Alessandro e Valentina, per una proposta di matrimonio accolta con commozione e felicità. Carl Brave ha ricordato: “Qui, ragazzi, si celebra l’amore in tutte le sue forme”. Nel corso della serata il pubblico ha potuto scoprire quartieri e angoli magici di Roma sorvolando la città dall’alto. Grande affiatamento dei musicisti sul palco per un perfetto clima di allegria e spensieratezza. Sul finale, Carl Brave ha fatto ballare i presenti con Perfect in duetto con Sarah Toscano, accolta da un grande boato. Il cantautore ha fischiato la fine della partita con Makumba e Malibu. Poche parole e tanta, tanta musica per un lungo abbraccio musicale di centoventi minuti.
Dopo lo spettacolo al Fabrique di Milano, mercoledì 12 novembre Carl Brave porterà la sua musica sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze prima della grande festa finale in programma giovedì 27 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. Questa la scaletta completa del concerto di Carl Brave:
- Regina Coeli
- Pub Crawl
- Camel Blu
- Il Primo Take
- Paure
- Morto A Galla
- Isola Tiberina
- Spigoli
- Merci
- Vivere Tutte Le Vite
- Fotografia con Francesca Michielin
- Ciobar
- Bar S. Calisto
- Occhiaie
- Posso
- Solo Guai / Tararì Tararà / Polaroid
- Noccioline / Sempre In Due
- Che Poi
- Termini
- Vita
- Flash
- Chapeau
- Perfect con Sarah Toscano
- Makumba
- Malibu
