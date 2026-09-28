Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elisa Toffoli e Andrea Rigonat si sono lasciati dopo 18 anni

Spettacolo
©Ansa

La coppia ha due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nel 2013. La decisione della separazione sarebbe stata nota da tempo tra amici e familiari più stretti

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo 18 anni insieme, si sono separati la cantautrice Elisa (Toffoli) e Andrea Rigonat, chitarrista, produttore e compositore. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo del Gruppo Nem riprendendo una notizia del settimanale Chi, ricordando che i due si erano sposati nella alla basilica di Sant'Eufemia, a Grado (Gorizia), nel 2015 e specificando che, secondo indiscrezioni, la separazione sarebbe avvenuta nel rispetto reciproco e della tutela dei due figli. Il legame tra i due era nato sul palco.

 

fine di una lunga storia d'amore

Rigonat, che ha collaborato con, tra gli altri, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Giorgia, affiancava da tempo Elisa come chitarrista e produttore nei tour e nei progetti discografici fino a quando nel 2008 tra i due era nata un'unione sentimentale. La coppia ha due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nel 2013. La decisione della separazione sarebbe stata nota da tempo tra amici e familiari più stretti; il rapporto tra la cantante e l'ex marito sarebbe comunque rispettoso. Il 27 novembre dovrebbe uscire il nuovo progetto discografico di Elisa, l'album Kintsugi, sul quale c'è massimo riserbo. 

Approfondimento

Elisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Kintsugi

Spettacolo: Ultime notizie

La ragazza del mare, trama, cast e storia vera del film stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 2, lunedì 28 settembre, il film di Joachim Rønning dedicato a Gertrude Ederle,...

Jack Reacher - La prova decisiva, il cast del film con Tom Cruise

Cinema

Italia 1 trasmette stasera, lunedì 28 settembre, il thriller del 2012 diretto da Christopher...

9 foto
Jack Reacher cast - Cover Jack Reacher - Google - Paramount

Heather Parisi non vede la figlia Jaqueline Luna da 13 anni

Spettacolo

Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl e ballerina statunitense ha raccontato il rapporto sospeso...

Adam Sandler a Milano gioca a basket con alcuni studenti

Spettacolo

Sabato 26 settembre, l'attore americano ha sorpreso i ragazzi presenti a Expo per lo Sport...

Marco Mengoni: "Ho voglia di intimità, ho voglia di essere Sbagliato"

Fabrizio Basso

Spettacolo: Per te