La ragazza del mare, trama, cast e storia vera del film stasera in tv

Va in onda su Rai 2, lunedì 28 settembre, il film di Joachim Rønning dedicato a Gertrude Ederle, la nuotatrice americana che nel 1926 fu la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. Nel ruolo della protagonista c'è Daisy Ridley, affiancata da Stephen Graham, Christopher Eccleston e Tilda Cobham-Hervey

C'è stato un tempo in cui si pensava che una donna non potesse, né dovesse, affrontare il mare aperto. La ragazza del mare racconta chi quel pregiudizio lo ha smontato a bracciate. Il film va in onda stasera, lunedì 28 settembre, alle 21.20 su Rai 2. Uscito nel 2024 con il titolo originale Young Woman and the Sea, è prodotto da Walt Disney Pictures e Jerry Bruckheimer Films e si basa sull'omonimo libro di Glenn Stout, pubblicato nel 2009.

La trama e la storia vera di Trudy Ederle

Siamo nella New York di inizio Novecento.

Gertrude Ederle, per tutti Trudy, è la figlia di una coppia di immigrati tedeschi. Da bambina si ammala di morbillo, e la malattia le lascia un udito compromesso per sempre. La svolta arriva dopo una tragedia in porto, in cui perdono la vita moltissime donne che non sapevano nuotare: la madre decide allora che i figli dovranno imparare a stare in acqua. Trudy scopre così il nuoto e capisce presto che nell'acqua si sente libera come in nessun altro posto.

Insieme alla sorella maggiore Meg entra nella Women's Swimming Association, fondata da Charlotte Epstein per dare spazio alle atlete. Da lì il talento della ragazza cresce fino ai Giochi di Parigi del 1924, da cui torna con un oro nella staffetta e due bronzi. Il vero obiettivo però è un altro: attraversare il Canale della Manica, un'impresa che in quegli anni era riuscita solo a pochi uomini. Il 6 agosto 1926 Trudy entra in acqua in Francia e tocca terra in Inghilterra dopo circa quattordici ore e mezza. Il suo tempo migliora di quasi due ore il record maschile dell'epoca. Al rientro negli Stati Uniti viene accolta a New York da una folla immensa, e la sua traversata diventa il simbolo di un'intera generazione di donne.