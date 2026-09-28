Heather Parisi non vede la figlia Jaqueline Luna da 13 anni: il racconto a VerissimoSpettacolo
Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl e ballerina statunitense ha raccontato il rapporto sospeso con la secondogenita, fidanzata di Ultimo e mamma di Enea, il nipote che lei non ha mai conosciuto
Heather Parisi, 66 anni, ha affrontato di nuovo il tema spinoso del rapporto con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, 26 anni, fidanzata del cantante Ultimo e mamma del loro figlio Enea. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl e ballerina statunitense ha raccontato che lei e la figlia secondogenita, avuta dall’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo e prossima al debutto come attrice nella serie tv Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Due cuori in affitto, non si vedono da oltre 13 anni. “Però sono cose nostre”, ha aggiunto, nel tentativo di non alimentare il gossip.
"HO DETTO ANCHE BUGIE"
Jacqueline Luna Di Giacomo si è trasferita dagli Stati Uniti a Roma per vivere accanto al padre Giovanni Di Giacomo e alla sorella Rebecca Jewel Manenti, che Heather Parisi ha avuto nel 1994 dal primo marito Giorgio Manenti. L’artista e attrice ha poi intrapreso una relazione con il cantante romano Ultimo, dal quale nel novembre 2024 ha avuto un figlio, Enea, che non ha mai conosciuto la nonna materna. “Quando mi facevano delle domande magari un po' invadenti o curiose, io ammetto di aver detto a volte bugie bianche, glissavo, perché io dovevo proteggere la mia bimba, anche se era una teenager e una ragazzina, per me era la mia bimba”, ha ammesso la showgirl e ballerina statunitense nello studio di Verissimo. “L'ho fatto per proteggere la mia bimba che non vedo da 13 anni”. Nel 2013, quando Parisi ha sposato il nuovo compagno Umberto Maria Anzolin (il padre degli altri due figli Dylan ed Elizabeth, che sono nati nel 2010 e che Jacqueline Luna non frequenta ormai da diversi anni) e con lui si è trasferita a Hong Kong, la secondogenita ha scelto di tornare a Roma per vivere con il padre. Madre e figlia non si vedono da allora. “Anni fa la difendevo non raccontando quello che succedeva, perché non era giusto che la gente sapesse cose private della mia bimba", ha proseguito la showgirl.
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GLI SCHIERAMENTI
Heather Parisi vorrebbe recuperare il rapporto con Jacqueline Luna, al di là delle tifoserie che negli ultimi anni hanno invaso i social. “Ci sono i fan suoi e poi ci sono i miei fan: i miei sono un po' meno pazienti, diciamo così, per le polemiche e per i pettegolezzi. Credo però non sappiano veramente cosa stanno tifando, perché non conoscono la storia che c'è dietro, polemiche, gli equivoci, quello che c'è stato tra me e mia figlia. La verità la sappiamo io e lei. Per questo dovrebbero fare un passo indietro e dire meno cattiverie. Dovrebbero aspettare che lei e io ci chiariamo e parliamo”. Per adesso, la ballerina coltiva il legame con la figlia maggiore, Rebecca Jewel Manenti, che nel settembre 2025 è diventata mamma di Sole. “Lei e la mia nipotina sono il primo posto in cui vado quando torno in Italia. Sole è una bimba sempre sorridente e Rebecca è una brava mamma", ha detto. Poi, tornando alla secondogenita, ha concluso: "Jacqueline sa qual è la verità e io anche. Lei era la mia bimba, la mia coccola, avevamo un rapporto straordinario come ho con gli altri miei figli. Sono sicura che un giorno ci chiariremo”.
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IL SILENZIO DI JACQUELINE LUNA
Nel frattempo, Jacqueline Luna mantiene un totale riserbo sull’argomento. Solo nel 2023, dopo un’intervista a Heather Parisi a Belve, aveva replicato: “Rispetterò per sempre mia madre nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi".
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Indimenticabile interprete di 'Cicale', conduttrice, ballerina e attrice, la showgirl nasce a Los Angeles il 27 gennaio 1960. Durante una vacanza nel 1978 in Italia viene notata da un coreografo che la presenta a Pippo Baudo. Poi una sfilza di programmi accanto a grandi nomi dello spettacolo come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, Adriano Celentano, Mike Bongiorno, Johnny Dorelli e Paolo Bonolis. Nel 2016 lo show evento 'Nemicamatissima' con Lorella Cuccarini, poi la giuria di 'Amici di Maria De Filippi'