Jacqueline Luna Di Giacomo sarà Stella nella nuova serie Original Prime Video tratta dal bestseller Due cuori in affitto di Felicia Kingsley. La figlia di Heather Parisi e compagna di Ultimo reciterà accanto a Giacomo Gianniotti, che vestirà i panni di Blake Avery. La storia, ambientata negli Hamptons nel romanzo, si trasferirà in Italia. Le riprese inizieranno in autunno Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Jacqueline Luna Di Giacomo ha trovato la sua Stella. Sarà infatti la protagonista femminile di Due cuori in affitto, la nuova serie Original di Prime Video tratta dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley, pubblicato in Italia da Newton Compton Editori. L’attrice interpreterà Stella, mentre al suo fianco ci sarà Giacomo Gianniotti, già visto in Grey’s Anatomy e Wild Cards, precedentemente annunciato nel ruolo del protagonista maschile Blake Avery. Le riprese inizieranno nell’autunno 2026, mentre non è stata ancora comunicata la data di uscita. «Non vedo l’ora, dopo tanti provini e no, ho ricevuto quella chiamata, quel sì!», ha scritto sui social Jacqueline Luna, che ha aggiunto: «Ce la metterò tutta per portare in vita la versione più vera di Stella».

Jacqueline Luna sarà Stella in Due cuori in affitto Stella è un’aspirante sceneggiatrice con la mania del controllo e un’ultima possibilità per riuscire a sfondare. Blake, al contrario, è un navigato autore di bestseller: caotico, affascinante e decisamente sicuro di sé. Due opposti destinati, naturalmente, a collidere. I protagonisti si ritroveranno infatti costretti a condividere una villa sul mare e a lavorare gomito a gomito per salvare una serie TV dal fallimento. Tra riscritture notturne, schermaglie e reciproci tentativi di sabotaggio, il confine tra rivalità e desiderio è destinato a diventare sempre più sottile. È uno dei meccanismi eterni della commedia romantica: mettere due persone che sembrano non avere nulla in comune sotto lo stesso tetto e osservare pazientemente quanto impiegheranno le ostilità a cambiare segno. Approfondimento Ultimo è diventato papà: è nato Enea, figlio di Jaqueline Luna

Dal romanzo di Felicia Kingsley alla serie Prime Video L’adattamento televisivo introdurrà alcune importanti differenze rispetto al libro di Felicia Kingsley, pubblicato nel 2019. Nel romanzo la protagonista si chiama Summer, ha 27 anni, è californiana e sogna di diventare una sceneggiatrice di successo, anche se lavora ancora come assistente del direttore di produzione di una serie televisiva. Blake è invece uno scrittore newyorkese di bestseller. I due finiscono per condividere, a causa di un disguido, la stessa casa per le vacanze negli Hamptons. Nella serie Summer diventa Stella e la vicenda si trasferisce in Italia. Resta però intatto il cuore della storia: l’incontro-scontro tra due personalità agli antipodi, costrette a una convivenza che promette di complicare parecchio la distinzione fra insofferenza e attrazione. Due cuori in affitto è il romanzo più venduto di Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli. Con oltre 4,5 milioni di copie vendute in Italia, 23 libri pubblicati e traduzioni in 20 Paesi, la scrittrice è diventata uno dei maggiori fenomeni editoriali italiani degli ultimi anni.

Giacomo Gianniotti sarà Blake Avery A interpretare Blake Avery sarà Giacomo Gianniotti, attore italo-canadese diventato popolare a livello internazionale grazie al personaggio del dottor Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy e più recentemente protagonista di Wild Cards. Dietro la macchina da presa ci sarà Laura Chiossone, già regista di Non è un paese per single, primo romanzo di Felicia Kingsley portato sullo schermo e disponibile su Prime Video. La sceneggiatura di Due cuori in affitto è firmata da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti. La serie è coprodotta da Amazon MGM Studios, Fulvio e Paola Lucisano per Italian International Film/Lucisano Media Group e Federico e Francesco Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica.