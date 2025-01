Heather Parisi fa 65 anni, storia di uno dei simboli della tv italiana

12/12 ©Ansa

Nel 2023, ospite a Belve, Heather Parisi ha svelato di aver subìto "violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda". Alla domanda se stesse parlando del suo compagno di allora replica: "Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco". E sul perché non abbia denunciato e non ne abbia mai rivelato il nome spiega: "Non ho protetto lui, ho protetto me"

Heather Parisi a "Belve" racconta di aver subito violenza fisica e psicologica