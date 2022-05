3/14 ©Getty

Da quel momento le loro carriere artistiche proseguirono per lo più insieme, come coppia comica. Tantissimi i programmi a cui presero parte: Il tappabuchi nel 1967, Su e giù nel 1968 e Sai che ti dico? del 1972. Nel 1977 furono protagonisti di Noi... no!, il loro primo programma tv a colori

Raimondo Vianello, 100 anni dalla nascita di un grande della tv italiana