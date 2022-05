Raimondo Vianello, 100 anni dalla nascita di un grande della tv

IL RITORNO CON SANDRA MONDAINI

vedi anche

Sandra Mondaini, dal teatro alla tv e l'amore con Raimondo Vianello

Nel 1961 rifiutò il ruolo di spalla di Tognazzi in Il Federale e tornò, dopo qualche anno di purgatorio, in televisione. Lo affianca la moglie Sandra Mondaini, sposata nel 1962. Il grande successo arrivò tuttavia negli anni Settanta con il programma: “Tante scuse” seguito da: “Di nuovo tante scuse”. Mondaini e Vianello diventarono i primattori del sabato sera in televisione. Da Studio Uno a Casa Vianello, una vita insieme anche sulle scene. Per quasi 50 anni. Nel 1982 la coppia passò in casa Fininvest. Il copione non cambiò, con i soliti battibecchi tra marito e moglie. Liti, dichiarata incompatibilità, con l’inevitabile conclusione di non poter fare a meno di stare insieme, fino alla fine… Raimondo se ne andò nell’aprile del 2010, Sandra nel settembre dello stesso anno.