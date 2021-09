Sandra Mondaini, dal teatro alla tv e l'amore con Raimondo Vianello

Vera maestra nell'arte del far ridere, antidiva per eccellenza, Sandra Mondaini, nata l'1 settembre 1931, non si prendeva mai sul serio. Nella sua vita ha saputo mostrare i mille volti della sua ironia, riuscendo ad imporsi in un mondo, quello dello spettacolo, in cui a farla da padrone erano le “bonone”, come ha sottolineato in una intervista Enrico Vaime. La genialità di Sandra è stata proprio quella di non provare nemmeno a omologarsi. La buttò dunque sull’ironia, sulle piccole imperfezioni, sul carattere e sull’ironia. La Mondaini riuscì così in un’impresa alquanto ardua per le donne nello spettacolo degli scorsi decenni: far ridere.

Sandra, una scoperta di Macario

La sua prima apparizione risale al 1932: ha solo sei mesi quando viene scritturata, per desiderio del padre, per la campagna di sensibilizzazione contro la tubercolosi. Negli anni Quaranta fa la modella per la rivista Mani di Fata e poi per Borsalino, per non pesare economicamente sulla sua famiglia. Nel 1949 debutta sul palcoscenico con la commedia Ghe pensi mi di Marcello Marchesi, al Teatro Olimpia di Milano. Nel 1955 la svolta: Macario la nota e la vuole con sé. La carriera della Mondaini prende il via: la ferrea disciplina che le impone il genio della comicità tempreranno il suo spirito e le regaleranno una straordinaria capacità di stare sul palco.

Sandra e il grande schermo

La sua carriera è inarrestabile e Sandra passa da un genere all’altro: Garinei e Giovannini la chiamano per interpretare la commedia musicale Un mandarino per Teo, accanto a Walter Chiari, Alberto Bonucci e Ave Ninchi. Sul grande schermo è interprete in Noi siamo due evasi (1959), Caccia al marito (1960), Ferragosto in bikini (1961) e Le motorizzate (1963).

La tv è il suo habitat naturale

Ma è in tv che trova la sua dimensione migliore il suo habitat naturale: il primo grande successo arriva con Canzonissima (1961-62), dove interpreta Arabella. Insieme a Raimondo Vianello, che ha sposato nel 1962, e a Gino Bramieri forma un trio di grande successo. In coppia con il marito porta in scena negli anni Settanta il varietà, come Sai che ti dico? (1972), Tante scuse (1974), Noi... no (1977), Io e la Befana (1978), Stasera niente di nuovo (1981).