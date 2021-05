Il 7 maggio del 1922 nasceva Raimondo Vianello, vero e proprio mattatore, spesso in coppia con la moglie Sandra Mondaini, del cinema e della tv italiana. Dai suoi più celebri ruoli cinematografici agli ultimi anni in compagnia di Sandra, ecco alcuni eccezionali scatti che ci ricordano il leggendario showman (nella foto di testa, assieme a Lando Buzzanca in Per qualche dollaro in meno, del 1966).