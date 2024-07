Adriano Celentano, sorpresa: la sua vecchia Amore no spopola su TikTok

Su TikTok , la Gen Z è pazza di Adriano Celentano . Sul social network il brano Amore no, un classico del 1979 tratto dall’album Soli del Molleggiato, è infatti diventata una hit. La canzone racconta un amore perduto e il dolore della rottura. Il protagonista del brano si rammarica per non essere stato in grado di esprimere i suoi sentimenti al momento giusto, e ora il rapporto non è più recuperabile. La donna amata, infatti, è andata via con un “ladro”. Il ritornello “amore, amore, amore, amore, amore, amore no” sottolinea quindi l’impossibilità del sentimento, mentre il protagonista esprime tutta la sua tristezza e delusione. Recentemente, TikTok ha contribuito anche al grande ritorno di Pedro di Raffaella Carrà , nella versione remix realizzata da Jaxomy e Agatino Romero diventata subito virale anche su Spotify.

IL TESTO

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Volevo fare una poesia

Che non parlasse che di te

Con un pennello sopra i muri scritto avrei

Che cosa sei per me

Volevo dire per la strada

Alla gente che non ride mai

Che sei diversa, che sei vera

E che col tempo tu non cambierai

Ma tu non sei con me

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Volevo una fotografia

Dove si vede che sei tu

E tappezzare tutti i muri in ogni via

Per dire a tutti che eri mia

Ma ho solamente una canzone

Fatta di notte in un portone

Mentre ti ho vista come un ladro andare via

Con lui da casa mia e tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Non si può

E tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Ma ho solamente una canzone

Fatta di notte in un portone

Mentre ti ho vista come un ladro andare via

Con lui da casa mia e tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può