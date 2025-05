Blanco annuncia il ritorno con Piangere a 90

La nuova canzone, in arrivo sul mercato venerdì 9 maggio, sarà accompagnata dal videoclip ufficiale su YouTube

Dopo circa un anno di silenzio, Blanco è pronto per tornare a raccontarsi al pubblico. Il cantante ha annunciato il nuovo singolo Piangere a 90, in uscita sul mercato venerdì 9 maggio .

A distanza di quasi un anno dall’uscita del brano Desnuda, Blanco è pronto per riconquistare la scena musicale. Nel corso degli anni l’artista ha dominato le classifiche con gli album Blu Celeste e Innamorato, usciti rispettivamente nel 2021 e nel 2023. Tra i brani di Blanco ricordiamo Notti in bianco, Finché non mi seppelliscono, Nostalgia e L’isola delle rose.

Spazio anche a numerose collaborazioni di enorme successo: da Un briciolo di allegria con Mina a La canzone nostra con Mace e Salmo passando per Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta (FOTO).