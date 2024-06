Blanco, ecco Desnuda il nuovo singolo in spagnolo: testo e significato

Negli ultimi anni il cantautore bresciano ci ha abituato a diverse hit, ma questo brano sembra aver aggiunto un altro obiettivo: far ballare e conquistare un pubblico ancora più ampio grazie a una lingua e a un sound che in questo periodo dominano le classifiche di tutto il mondo

Estivo, inedito e internazionale. Desnuda, il nuovo singolo di Blanco disponibile su tutte le piattaforme dal 21 giugno, è una canzone davvero inaspettata e sorprendente: il cantautore bresciano, con il suo stile inconfondibile, canta un testo interamente in spagnolo sorretto da una base reggaeton. Negli ultimi anni Blanco ci ha abituato a diverse hit estive e l’ultima, Bon Ton con Lazza, Sfera Ebbasta e Michelangelo, ha conquistato 4 dischi di platino per le oltre 400mila copie vendute. Ma Desnuda sembra indirizzata verso un ulteriore obiettivo: far ballare e conquistare un pubblico ancora più ampio grazie a una lingua e a sound che in questo periodo dell’anno dominano le classifiche di tutto il mondo.