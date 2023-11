Blanco, Bruciasse il cielo ricorda il potere di credere in noi

Il road movie uscirà giovedì 9 novembre su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Bruciasse il cielo fornisce un ritratto intimo di Blanco che smette i panni del cantante dei record per indossare quelli del ragazzo ventenne che ha creduto in sé stesso fin dal primo momento

BRUCIASSE IL CIELO, In uscita iL ROAD MOVIE di blanco

Martedì 7 novembre Blanco ha presentato in anteprima Bruciasse il cielo a Milano. Spensieratezza e tanta, tanta fame di vita, il documentario racchiude video inediti che tratteggiano successo, ma anche intimità di Blanco: dal viaggio in America alla voglia di sfuggire alla solitudine, necessaria però per comprender meglio sé stessi. Il film toglie Blanco dai palchi per raccontarlo in una chiave più semplice e diretta: quella del ragazzo che ha inseguito la sua passione tra folli corse in treno a Milano per l'incisione dei primi brani e la curiosità costruttiva di chi ha il desiderio di continuare a esplorare.