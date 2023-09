Dolce & Gabbana, presentata la capsule in collaborazione con Blanco

Spettacolo

Lingerie in primo piano come e più del solito nella collezione di Dolce & Gabbana per la Spring/Summer 2024 . La presentazione della casa di moda milanese è uno dei più rilevanti del sabato della Fashion Week

Vittoria Ceretti apre la sfilata con un look manifesto che racconta la protagonista della prossima stagione Dolce & Gabbana, una donna sicura e seducente che i due stilisti vestono con scrupolo sartoriale e con un gusto che rientra totalmente nella loro estetica. Il motivo gessato, come il micro pois, è un evergreen del duo di stilisti

Più della metà delle uscite della sfilata è occupata da look total black. La bella stagione, super seducente per Dolce & Gabbana, non poteva essere immaginata con un colore diverso. In foto, Deva Cassel, volto del brand