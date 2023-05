Blanco ha aperto una gelateria e l'ha chiamata come una sua hit

Lunga fila di fan , quella di sabato 6 maggio, per assistere all’inaugurazione della pasticceria che Blanco , il noto cantante italiano, ha aperto in viale Italia nella città di Brescia . Salito alla ribalta nel 2021 con le due grandi hit La canzone nostra e Mi fai impazzire, il giovane artista ha appena inaugurato nella sua città natale un locale dal nome decisamente particolare. Quale? Nientemeno che L’isola delle Rose, omonimo titolo del singolo portato a Sanremo 2023 come ospite. Un brano infatti sicuramente di successo ma protagonista di una particolare esibizione sanremese che, come molti ricorderanno, è stata al centro di non poche controversie, dibattiti e polemiche .

Il punto della situazione

Facciamo un breve riepilogo di quanto accaduto. Siamo a Sanremo 2023, durante la prima serata del 73° Festival della Canzone italiana. Blanco si sta apprestando a tornare sul palco dell’Ariston per la seconda volta, dopo aver già cantato Brividi assieme all’amico e collega Mahmood. Questa volta, però, è da solo, perché deve interpretare il suo nuovo singolo L’isola delle rose. Ma qualcosa non va come dovrebbe. Il cantante lombardo, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, durante questa sua seconda esibizione sanremese che lo vede ritornare in veste di ospite dopo la vittoria del 2021 proprio insieme a Mahmood, comincia a lamentare delle chiare difficoltà tecniche legate alla mancanza di audio in cuffia. A questo punto, evidentemente irritato dal lato oscuro del “bello della diretta”, il cantautore inizia a prendere a calci il grande allestimento di fiori presente sul palco; gesto che, in realtà, pare fosse previsto in origine anche dal copione, ma che sembra sia poi trasceso in un’aspettata distruzione pressoché totale della scenografia. Tale azione, gli ha prima procurato dei fischi in sala da parte del pubblico, e poi una denuncia da parte del Codacons, che la Procura di Imperia ha però deciso di archiviare proprio nei giorni scorsi. Lo stesso Blanco, nella notte dell’8 febbraio 2023, aveva poi pubblicato un post di scuse nel suo personal account di Instagram nei confronti della città dei fiori. Non è chiaro quanto il gesto di Blanco fosse effettivamente previsto anche dal copione, ma ciò che è certo è che l’opinione pubblica si è comunque spaccata in due, tra chi ha condannato l’atteggiamento del cantante e chi ha invece “assolto” l’artista, per via della giovane età o per via di quella che in tanti hanno considerato una tollerabile reazione da rockstar.