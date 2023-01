Blanco svela L'isola delle rose, il testo della nuova canzone

Il cantante 19enne è tornato con un nuovo brano d'amore e malinconia, in attesa dell'uscita del nuovo album in primavera

Blanco ha annunciato via social l'uscita del suo nuovo singolo, L'isola delle rose , disponibile su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia. Scopriamo testo e spiegazione del brano.

Il ritorno di Blanco era molto atteso da tutti i suoi fan, e arriva dopo un anno di grandi successi e soddisfazioni: 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme, un tour di 35 date andato interamente sold out. In più il cantautore 19enne ha annunciato due appuntamenti negli stadi previsti quest’estate. A luglio, infatti, Blanco sarà allo Stadio San Siro di Milano e all'Olimpico di Roma. Ad anticipare il nuovo album è il singolo L’isola delle rose, un brano d'amore, di fragilità e malinconia caratterizzato dalla struggente scrittura di Blanco, autentica e intima.

L'isola delle rose, il testo

GUARDA ANCHE

Tutti i video su musica e concerti

Sono il solito bastardo

scusami se di scuse

nella tasca ne ho un miliardo

amo questa vita e questo fottuto disagio

anche se piano mi corrode

mischio i tuoi sorrisi con le droghe

E non ci sono mai stato, son cambiato

da quando scopavamo forte nello scantinato

da quando rubavo gli anelli te li regalavo da quando ti spogliavi nuda

e ti fotografavo

Ma mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

il tuo sapore è l’eco del mio dolore

ma se mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

fino a rendermi uno schiavo

di un ricordo che è un passato

Ma volevo fossi mia mia mia mia mia mia mia

come fossi stata tu ad aver scelto me

solo per rendermi un po’ meno fragile

come spezzare un fiore

volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia

come se fossi stata tu a aver scelto me

solo per portarti una notte insieme a me

sull’isola delle rose

sull’isola delle rose

sull’isola delle rose

Se mi dici che non faccio più parte delle tue priorità

cerco di capire se la tua bugia è una verità, oh oh

tutto in fiamme, oh oh

ricordi in fiamme, oh oh

i tuoi occhi in fiamme, oh no

come fossi in fiamme

Ma mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

il tuo sapore è l’eco del mio dolore

ma se mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

fino a rendermi uno schiavo

di un ricordo che è un passato

Ma volevo fossi mia mia mia mia mia mia mia

come fossi stata tu ad aver scelto me

solo per rendermi un po’ meno fragile

come spezzare un fiore

volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia

come se fossi stata tu a aver scelto me

solo per portarti una notte insieme a me

sull’isola delle rose

Volevo fossi mia, non una fantasia

Volevo fossi mia, non una fantasia