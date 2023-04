Nel giorno del debutto 4 milioni di stream sono valsi all’artista il terzo posto mondiale nella classifica di Spotify Condividi

Nonostante le polemiche e nonostante le critiche, Blanco sta vivendo il suo momento d'oro professionale. Lo certificano i tanti fan che crescono costantemente ma, soprattutto, sono i numeri a dirlo. Rilevazioni oggettive che esulano dalla sfera della percezione soggettiva, infatti, decretano che il giovanissimo cantautore è al momento uno dei fenomeni musicali del pianeta. Innamorato, la sua ultima fatica discografica, risulta essere il terzo album più ascoltato al mondo, fatta eccezione per i dati che provengono dagli Stati Uniti. Un grandissimo risultato per Blanco, che ha di recente raccontato l'emozione di duettare, anche se in modo virtuale, con Mina in Un briciolo d'allegria, brano che ha colpito per la profondità e la sinergia delle due voci.

I dati di Spotify per Blanco Un dato va subito evidenziato: Blanco ha esordito al terzo posto della classifica di Spotify con il suo ultimo album. Un debutto da record per il ragazzo ma non inaspettato, perché le premesse c’erano tutte. Innamorato è il secondo album di Blanco, che sebbene sia ormai entrato di diritto nel gotha degli artisti italiani più amati, può considerarsi ancora un “junior” di questo mondo. Eppure, le premesse c’erano tutte per un esordio straordinario: si prevedeva l’ingresso nella classifica ma il terzo posto ha stupito tanti. Il brano con Mina non ha fatto l’exploit che ci si aspettava e non ha debuttato nella Top 10 ma il lavoro complessivo dimostra che Blanco, al di là di provocazioni e di polemiche, è un giovane artista che ha tanto da dire. Il terzo posto di Innamorato è una medaglia al petto straordinaria, se si considera che davanti a lui ci sono due pezzi da novanta come i Metallica con 72 Seasons, album che segue di ben sette anni l’ultima loro creatura discografica, e il primo album delle IVE, I’ve IVE, nuovo prodotto dell’universo musicale di provenienza coreana, creato dalla Starship Entertainment, che ha saputo conquistare anche gli Stati Uniti. Il terzo posto di Blanco è frutto dei ben 4 milioni di stream in 24 ore nel giorno del debutto. approfondimento Blanco duetta con Mina nel nuovo album Innamorato. VIDEO

Il duetto con Mina A rivelare i dettagli di questa particolare collaborazione è stato proprio Blanco, che com’è ovvio aspettarsi è particolarmente entusiasta di poter avere questo privilegio. È stata la stessa Mina, dopo averlo sentito cantare lo scorso anno al Festival di Sanremo, che poi vinse, a volerlo per un duetto e così i due hanno lavorato insieme pur senza mai incontrarsi. “All’inizio questo brano non mi piaceva, lo cantavo solo. La mia casa discografica voleva che uscisse. Ho proposto un duetto con Mina e sono scoppiati tutti a ridere. Poi l’abbiamo contattata e ha accettato. Non l’ho mai incontrata di persona, quando ci hanno mandato il pezzo registrato non ci credevo, sono ancora abbastanza sconvolto”, ha spiegato in conferenza stampa. GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti