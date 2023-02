Blanco pubblica e cancella un brano inedito sugli "Sbagli" a Sanremo

Approfondimenti

Da Blanco a Morgan, polemiche, scandali e gaffe al Festival di Sanremo

Da sempre il Festival fa parlare di sé e suscita dibattito. Tanti gli eventi sul palco dell'Ariston che spesso non hanno niente a che fare con i brani in gara ma trasformano la kermesse ligure nello specchio del nostro Paese. Amori, liti, look audaci, provocazioni e contestazioni, Sanremo è anche questo. Andiamo a riscoprirli insieme

Sanremo 2023, Blanco spaccatutto - Calci, pugni e una sfuriata generale contro la scenografia del palco del Teatro Ariston che ha sorpreso e indignato il il pubblico del Festival. Blanco ha spiegato in un secondo momento, con Amadeus a far da paciere con la platea, che il raptus era dovuto a un problema tecnico

2020 - La lite sul palco tra Morgan e Bugo - Nella quarta puntata del festival si consuma in diretta la rottura tra Bugo e Morgan, durante l’esibizione del duo per Sincero. Morgan cambiò le parole del testo senza preavviso, insultando il collega. Bugo abbandonò il palco e Morgan pronunciò il famoso “Che succede?". Esplose così una soap opera che è stata tra gli argomenti più discussi di quell' anno, non solo relativamente al Festival o alla musica ma nell’intrattenimento tutto: il video dell’esibizione è stato il più visto del 2020 su YouTube