Blanco duetta con Mina nella canzone di lancio del nuovo album

Duetto inaspettato per i due artisti: il nuovo singolo è previsto in uscita il prossimo 14 aprile ma ancora non sono stati resi noti i dettagli Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Blanco cerca di mettersi la bufera di Sanremo alle spalle, almeno mediaticamente visto che al momento risulta indagato dalla procura, e torna alla musica con un nuovo singolo. Il quotidiano Il Messaggero ha annunciato che per il giovanissimo cantautore potrebbe esserci una inaspettata collaborazione con la voce più iconica della musica italiana, Mina, che pare abbia voluto duettare con lui. Non si hanno maggiori informazioni in merito e al momento non si conosce nemmeno il titolo della canzone, ma già il fatto che potrebbe esserci un brano a due voci con Blanco e Mina è di per sé una notizia di grande rilievo.

La canzone di Blanco e Mina approfondimento Su TikTok è di tendenza Più di te di Mina, che diventa inno femminista Il fatto che non sia stato reso noto il titolo della canzone non vuol dire che la stessa non ci sia ancora o che i lavori siano in alto mare. Anzi, pare che la canzone, al contrario, sia pressoché pronta, tanto che la sua uscita è prevista per il prossimo 14 aprile, stando alle informazioni finora trapelate, dovrebbe anticipare l’uscita del nuovo album di Blanco, del quale però si hanno notizie ancora meno chiare. Qualcuno ha malignato che la collaborazione tra i due potrebbe essere nata dopo le polemiche sorte sul palco di Sanremo ma in realtà i primi contatti tra Blanco e Mina sono molto più datati e risalgono all’anno scorso. Però è vero che per il loro incontro è stato galeotto Sanremo, perché il figlio di Mina ha rivelato che sua madre è rimasta particolarmente colpita da Blanco quando, nel 2022, ha portato al Festival con Mahmood la canzone Brividi, con la quale i due hanno anche vinto l’edizione. Da quel momento, il figlio di Mina ha cercato di avere un contatto con il giovane cantautore, che davanti a una richiesta simile non si è certo tirato indietro, offrendo la sua massima disponibilità a una collaborazione.

La querelle di Sanremo GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti I riflettori si sono momentaneamente spenti su Blanco e su quanto accaduto sul palco del teatro Ariston lo scorso mese di febbraio, ma la giustizia deve ancora fare il suo corso. La procura di Imperia, infatti, ha iscritto Blanco nel registro degli indagati dalla procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento. Davanti al pubblico, che l’ha fischiato, ha distrutto la composizione floreale presente sul palco per quello che, pare, sia stato un momento d’ira, anche se altre ricostruzioni riferiscono fosse tutto concordato. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”, dichiarò davanti alla rabbia del teatro.