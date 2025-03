Ragazze di Vita, un Festival di primavera a Casa Alda Merini

Dal 21 marzo al 17 aprile si svolge, con il patrocinio del Comune di Milano Municipio 6 presso lo Spazio Alda Merini, la prima edizione di una nuova rassegna diretta da Donatella Massimilla dedicata alle residenze artistiche, agli incontri, al seminare per poi raccogliere nuove creazioni teatrali e poetiche, in particolare da giovani artisti appassionati della vita e dell'opera della poetessa italiana. Tra gli ospiti Lucia Sardo, Giovanni Nuti e Pino Apprendi

IL "Festival A Casa di Alda Merini - Primavera" - che si svolge dal 21 marzo al 17 aprile con il patrocinio del Comune di Milano Municipio 6 presso lo Spazio Alda Merini - è una prima edizione di una nuova rassegna diretta da Donatella Massimilla dedicata alle residenze artistiche, agli incontri, al seminare per poi raccogliere nuove creazioni teatrali e poetiche, in particolare da giovani artisti appassionati della vita e dell'opera di Alda Merini come da quelle di altre "ragazze di vita" che il CETEC incontra da anni sul proprio cammino.

"Ragazze di vita", una collaborazione fra Palermo e Milano Il CETEC Spazio Alda Merini è una realtà artistica che realizza teatro e poesia nelle carceri e nei luoghi di confine, sposando le cause delle donne e dei diritti, degli ultimi e dei temi della diversità con opere teatrali di forte impatto visivo.Insieme ad alcune artiste, da sempre in collaborazione fra di loro, ha ideato il progetto, dal titolo pasoliniano, “Ragazze di Vita” dove si incroceranno sguardi e scambi di lavoro tra realtà fra Palermo e Milano, tessendo relazioni fra compagne di viaggio, da Alda Merini a Rosa Balistreri - nate entrambe il 21 marzo primo giorno di primavera - da Franca Rame a Goliarda Sapienza, storie di donne che divengono esempio di trasformazione della sofferenza in arte universale. Se il CETEC Spazio Alda Merini riceve a Palermo il Premio di poesia Rosa Balistreri (la XXIV edizione del Premio “Rosa Balistreri e Alberto Favara” in programma il 15 marzo presso l’Auditorium della Rai), a Milano il 21 marzo alle ore 22:00 Lucia Sardo riceverà il Premio ‘Le Forme del Cinema’ in collaborazione con il Festival Sguardi Altrove, proprio dopo il suo debutto con il recital “Canto e cunto Felicia e Rosa” (21 marzo ore 21.00 alla Casa Museo Alda Merini), uno studio su Felicia Impastato e Rosa Balistreri. Approfondimento Alda Merini, la storia della poetessa simbolo del Novecento. FOTO

I workshop Nei giorni del festival sono stati invitati a svolgere dei workshop intensivi di lavoro autori, registi e poeti, maestri che si rivolgono a giovani artisti. Donatella Massimilla, direttrice artistica dello Spazio Alda Merini, terrà a sua volta un laboratorio sull'auto-drammaturgia nel weekend del 22 e 23 marzo con alcune debuttanti Drag Queen sull'anima Merini come intreccio di vissuti e spunto per una vera e propria rinascita. Gianluigi Gherzi (poeta, scrittore, attore e regista teatrale) e Cristiano Sormani Valli (poeta, scrittore e attore) propongono un seminario di scrittura poetica il weekend del 5 e 6 aprile, preceduti da Ida Travi (la famosa Poeta dei Tolki) che, sempre a Casa Merini, interpreterà i suoi versi il 4 aprile alle ore 19:00 ispirandosi a figure femminili.

Gilberta Crispino