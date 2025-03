The Big Bang Theory, lo spin-off è Stuart Fails to Save the Universe

Il nuovo show, come suggerisce il titolo, dovrebbe avere come personaggio principale Stuart Bloom, a cui ha dato il volto per oltre 80 episodi nella serie originale l'attore Kevin Sussman.

I fan di The Big Bang Theory sono in fermento da quando sono spuntati nuovi dettagli sullo spin-off dello show di culto di cui si parla dalla primavera del 2023.

Il progetto, che è in sviluppo per Max, si intitolerà Stuart Fails To Save The Universe e potrebbe avere come personaggio principale Stuart Bloom che nello show è stato interpretato dall'attore Kevin Sussman.

Al centro della trama Stuart Bloom Stuart Fails To Save The Universe potrebbe mettere al centro il personaggio di Stuart Bloom, come è accaduto per gli altri spin-off di The Big Bang Theory il cui titolo contiene il nome dei protagonisti, Young Sheldon e Georgie & Mandy’s First Marriage.

L'idea ha già raccolto l'entusiasmo dei fan che sono incuriositi dai possibili sviluppi di un personaggio che dal 2009 è apparso in oltre 80 episodi della serie ed è collegato al gruppo di personaggi principali del titolo.

Lo spin-off su Stuart potrebbe raccontare nuove storie divertenti sullo sfortunato ma sempre ottimista proprietario del Comic Center, la fumetteria dello show interessato sentimentalmente a Denise (l'attrice Lauren Lapkus) che dovrebbe tornare con Stuart nel nuovo show.

Per dare continuità a questo specifico ramo della trama, tornerebbero sul set anche personaggi come Bert Kibbler (Brian Posehn) e Barry Kripke (John Ross Bowie). Leggi anche The Big Bang Theory, la reunion a sorpresa tra Penny e Sheldon

Lo spin-off scritto da Chuck Lorre Da The Big Bang Theory per il nuovo progetto sono all'opera Bill Prady e Chuck Lorre (quest'ultimo anche attivo sulla scrittura), co-creatori della sitcom di culto e dei suoi spin-off già prodotti che dovrebbero riportare sullo schermo la magia e l'ironia dell'originale assicurando una continuità tra il nuovo titolo e lo show del passato. Lo spin-off è prodotto da Chuck Lorre Productions in collaborazione con Warner Bros. Television.

In base a tutti gli elementi a disposizione, c'è da aspettarsi una trama animata dalle disavventure, professionali ed amorose dell'appassionato di fumetti, una serie di sfide destinate all'insuccesso che, però, proveranno il buon carattere e la resilienza di Stuart, da sempre beniamino dei fan. Leggi anche Young Sheldon, in arrivo uno spinoff con Montana Jordan ed Emily Osmen