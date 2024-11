The Big Bang Theory, la reunion a sorpresa tra Penny e Sheldon

“Gli ho fatto una sorpresa ”. Kaley Cuoco , la celebre Penny della serie tv The Big Bang Theory , ha riabbracciato Jim Parsons , suo ex compagno di set e volto di Sheldon Cooper, che è ora impegnato a Broadway nello spettacolo Our Town. L’improvvisata reunion a New York è arrivata cinque anni dopo la conclusione dello show, andato in onda per 12 stagioni dal 2007 al 2019, e ha riacceso l'entusiasmo dei fan che hanno visto su Instagram la foto dei due attori abbracciati.

IL RITORNO A BROADWAY

L’opera teatrale Our Town, scritta da Thornton Wilder nel 1938 e nello stesso anno vincitrice del premio Pulitzer per il Teatro, è ora in scena a Broadway nella versione diretta da Kenny Leon e interpretata, tra gli altri, da Jim Parsons, Katie Holmes e Zoey Deutch. L'ultima volta, lo spettacolo era stato messo in scena nel 2002 con Paul Newman come direttore di scena. Ambientata nel villaggio di Grover’s Corners, in New Hampshire, l’opera “racconta la vita quotidiana dei suoi abitanti, descrive un’amicizia infantile trasformata in matrimonio e pone le basi per magnifiche verità su cosa significhi essere vivi”. Dopo il successo in The Big Bang Theory, Parsons è tornato sul celebre palco di New York, dove aveva debuttato nel 2001. Il vincitore del Golden Globe e quattro volte premiato agli Emmy Awards ha di recente aggiunto alla lista di riconoscimenti anche un Tony Award per la sua interpretazione in Mother Play.