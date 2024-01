La star del cult “The Big Bang Theory” si è messa alla prova col cinema d'azione all'interno di una storia divertente e non priva di spunti romantici. Con lei, David Oyelowo e Bill Nighy

“Ogni coppia ha i propri segreti”, questa la scritta che capeggia sulla locandina di Role Play, in Italia Gioco di ruolo, commedia che sbarca il 12 gennaio in tutto il mondo distribuita dalla piattaforma di streaming Prime Video.

Il titolo, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è l'occasione per i fan di Kaley Cuoco, Penny nella sitcom The Big Bang Theory, di confrontarsi con un nuovo personaggio comico, una mamma di due bambini con una doppia vita da sicario, che si muove all'interno di una storia ritmata e attraversata da venature thriller ed action.

Ecco i dettagli della pellicola diretta dal francese Thomas Vincent.

Cuoco: mamma e assassina part-time

Emma (Kaley Cuoco) è una mamma dedita alla famiglia e ai suoi due figli dalla vita apparentemente tranquilla. Spinta dal desiderio di ravvivare il suo matrimonio con David (l'attore britannico di origini nigeriane David Oyelowo), decide di assumere per una notte una nuova identità per un incontro col marito in un bar della Grande Mela. La serata non va secondo le previsioni perché Emma, che ha una doppia vita nella quale lavora come killer, viene riconosciuta da un uomo d'affari (Bill Nighy) che dopo essersi presentato decide di regolare i conti con lei.

Emma, quindi, si trova davanti a una doppia sfida: salvare il suo matrimonio e salvare sé stessa e i propri figli, minacciati dalla rete di criminali con la quale non intende più avere nulla a che fare dopo questa ultima, rischiosa missione.

Un action che parla di coppie e matrimonio David, inizialmente infuriato con Emma per il castello di bugie costruito dalla donna ricercata in tutto il mondo, decide di scendere in campo per proteggere sua moglie. Da questo momento in poi il film, come mostra il trailer, diventa una folle corsa animata da inseguimenti, sparatorie e confronti di coppia.

La duplice natura della pellicola, un action movie che mette al centro la storia di una famiglia, è ciò che ha attratto Cuoco fin dal primo momento. Lo ha confermato l'attrice trentottenne nelle interviste promozionali del film che per lei riguarda principalmente il matrimonio e le difficoltà che minano gli equilibri di coppia.

Cuoco, dopo il divorzio da Karl Cook, è diventata mamma meno di un anno fa e ad oggi è legata al collega Tom Pelphrey il quale, la scorsa estate, è finito sulle cronache per un divertente aneddoto che riguarda la sua compagna. L'attore, che ha confessato di non aver mai visto una puntata di The Big Bang Theory, non capiva perché tutti chiamassero la sua fidanzata Penny (il nome del personaggio interpretato dall'attrice nella sitcom). “Vivevo in una caverna”, ha detto. Dopo aver visto lo show Pelphrey ha ammesso che Cuoco recitava in un modo fantastico.



Gioco di ruolo: nel cast anche Bill Nighy Gioco di ruolo, sceneggiato da Seth W. Owen e diretto da Thomas Vincent, che fino ad ora ha firmato pellicole in Francia e vari episodi di serie televisive tra cui Versailles, vede nel cast Connie Nielsen e Sonnita Henry. Un ruolo importante spetta al britannico Bill Nighy, noto per Love Actually - L'amore davvero e la sua partecipazione alla saga cinematografica Pirati dei Caraibi, qui nella parte di Bob Kellerman, l'uomo d'affari che riconosce Emma a New York.

Cuoco è anche una delle produttrici del progetto che per il regista è un punto di partenza per esplorare ulteriormente gli orizzonti della commedia.

Vincent ha detto che è stato molto felice di poter lavorare al film perché, in qualche modo, racconta un momento in cui molte cose stanno cambiando nella società e nelle coppie e l'opera è un modo divertente di contribuire a una discussione più ampia e attualissima.