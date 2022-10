Kaley Cuoco è incinta: l'annuncio su Instagram

Con un dolcissimo post che contiene le immagini dei momenti più belli degli ultimi mesi, Kaley Cuoco ha comunicato agli oltre sette milioni di follower che la seguono su Instagram (e a tutto il mondo) di essere incinta . Per l'attrice protagonista di molti ruoli di successo sul piccolo schermo si tratta del primo figlio e nelle foto appare più felice che mai insieme al fidanzato Thom Pelphrey con cui è in coppia ufficialmente dalla primavera del 2022.

La fotostoria della gravidanza su Instagram

vedi anche

Kaley Cuoco mette in dubbio una terza stagione di The Flight Attendant

Il 2023 porterà una splendida novità in casa Cuoco: l'attrice, che a breve compirà trentasette anni, è in attesa del suo primo bambino insieme a Thom Pelphrey, anche lui volto noto della tv a stelle e strisce. I futuri genitori hanno condiviso le loro emozioni del momento attraverso un post su Instagram che mette i fan davanti a una gravidanza che è iniziata già da qualche mese. Nell'album fotografico è racchiusa, infatti, la cronaca della scoperta dell'arrivo del bebè. In una foto la Cuoco stringe tra le mani un test di gravidanza, in un'altra bacia teneramente il suo fidanzato e insieme stringono delle tazze con scritto “mamma e papà”. La fotostoria procede fino alla scoperta del sesso del nuovo arrivato che sarà una femmina, come suggerisce la glassa rosa di una torta che i due innamorati tagliano in quello che a tutti gli effetti è un Gender Reveal Party molto intimo.