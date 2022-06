Kaley Cuoco mette in dubbio una terza stagione di The Flight Attendant

L’attrice ha dichiarato di non essere così sicura di un prosieguo della serie, perché sarebbe difficile riuscire a creare qualcosa di ancora più bello delle precedenti stagioni Condividi

La super protagonista della serie tv di successo The Flight Attendant, Kaley Cuoco, ha messo in dubbio l'ipotesi di una terza stagione. L'attrice, infatti, in un'intervista rilasciata a People.com, ha svelato che "sarebbe molto difficile riuscire a superare le prime due stagioni del drama, per cui è bene pensarci con attenzione per non fare passi falsi". Per ora la HBO Max non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma Kaley Cuoco ha raccontato che l'interesse a ideare una terza stagione c'è: "Per me, però, almeno per ora, l'aereo è atterrato".

Le dichiarazioni dell’attrice approfondimento L'Assistente di volo, al via la seconda stagione su Sky dal 9 maggio Nella lunga intervista Kaley Cuoco ha parlato del finale della seconda stagione di The Flight Attendant, andata in onda negli Usa giovedì scorso. La conclusione della puntata, secondo l'attrice, “lascia spazio a diverse interpretazioni, la storia può essere considerata completa oppure aperta a nuove avventure”. In particolare, l’attrice ha speso parole di stima verso gli sceneggiatori, che “hanno fatto un lavoro straordinario”. L’assistente di volo Cassandra “Cassie” Bowden, dunque, potrebbe non tornare sugli schermi televisivi molto presto. “Potrei fare ancora parte del cast, ma non nell’immediato. Ho bisogno di un po’ di tempo. Alcune delle mie serie tv preferite impiegano molto tempo a ritornare e, quando lo fanno, sono sempre entusiasta. Vorrei assicurarmi che i fan siano felici di vedere altri episodi”. Se ci sarà una terza stagione, la Cuoco sostiene che la storia dovrà ruotare intorno a Cassie e alla sua lotta per mantenere la sua sobrietà. “Ci vorrà del tempo per capire come e cosa fare”.

La trama approfondimento Le migliori serie TV da vedere a giugno 2022. FOTO The Flight Attendant è una serie tv statunitense della HBO Max, tratta dal romanzo omonimo di Chris Bohjalian edito nel 2018. La protagonista è Cassie Bowden (Kaley Cuoco) un’assistente di volo dedita all’alcool, che beve sul posto di lavoro e si intrattiene sentimentalmente con degli sconosciuti. Risvegliatasi in una camera d’hotel dopo una sbronza, Cassie scopre il cadavere di un uomo con la gola tagliata. Impaurita nel dover chiamare la polizia, Cassie decide di ripulire la stanza e unirsi a un equipaggio che si dirige verso l’aeroporto. Ma, una volta atterrata a New York, alcuni agenti dell’FBI la interrogano sul suo scalo a Bangkok. Impossibilitata dal ricostruire gli accadimenti di quella notte, annebbiata da allucinazioni e strani flashback, la giovane assistente di volo inizia a chiedersi chi potrebbe essere il killer. In Italia, The Flight Attendant è visibile su Sky Serie ed è disponibile anche in streaming su NOW.